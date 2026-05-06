Tokom petodnevnih prvomajskih praznika, Peking je posetilo ukupno 18,83 miliona turista, što predstavlja rast od 5,1 odsto u odnosu na isti period prošle godine, saopštio je juče Pekinški zavod za kulturu i turizam.

Ukupan prihod od turizma u tom periodu dostigao je 22,36 milijardi juana (oko 3,26 milijardi američkih dolara), što je povećanje od 6,6 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

Grad je posetilo 128 hiljada dolaznih turista, što je za 22,3 odsto više nego prošle godine, dok je potrošnja na dolazni turizam dostigla 1,38 milijardi juana, što predstavlja rast od 22,6 odsto.

Tokom praznika, u Pekingu je organizovano više od 2.000 kulturnih i turističkih događaja, uključujući umetničke nastupe, scenske obilaske, putovanja sa tematikom popularizacije nauke i znanja, kao i sajmove.

Zavod je saopštio da je tokom praznika održano ukupno 1.684 nastupa, uključujući 332 komercijalna nastupa uživo, čiji su prihodi dostigli oko 260 miliona juana.