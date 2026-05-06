Slušaj vest

Na društvenim mrežama poput TikToka sudanska deca vojnici imaju milione pratilaca.

Dojče vele (DW) prenosi upozororenja psihologa i drugih stručnjaka da je to opasan trend, kako za decu, tako i za celo društvo.

U jednom video snimku na TikToku dečak star oko dvanaest godina sa kalašnjikovom u ruci trči prašnjavim ulicama i na arapskom uzvikuje „Alah je veliki!“

Iza njega se vidi gomila tela ubijenih ljudi koji leže na putu i odjekuju pucnji.

Klip je objavljen početkom decembra, nedugo nakon što su pobunjenici iz RSF (Snage za brzu podršku) zauzeli grad Babanusu u Sudanu – očigledno i uz učešće dece vojnika.

Istraživačka mreža Belingket uspela je da dokaže da su neki od tih klipova snimljeni upravo u Babanusi.

Brojni video snimci dece vojnika u Sudanu ovih dana postaju viralni na društvenim mrežama, naročito na platformi TikTok.

- Većinu su snimili oni sami mobilnim telefonima, a pregledani su milionima puta - kaže Sebastijan Vandermerš, reporter Belingketa.

Deca vojnici u Sudanu Foto: bsky/Bellingcat, Wamodo / Alamy / Profimedia

On je slučajno je naišao na snimke tokom istraživanja ratnih zločina u toj afričkoj zemlji.

- Na TikToku sam mogao da pronađem čitavu mrežu naloga koji dele sadržaje o deci vojnicima. Deca vojnici kao influenseri potpuno su novi fenomen - naveo je Vandermerš.

Sudanska deca teško pogođena ratom

Rat u Sudanu, koji je započeo pre tri godine, jedna je od najvećih humanitarnih katastrofa na svetu.

Gotovo 14 miliona ljudi je raseljeno, a više od četiri miliona traži zaštitu u susednim zemljama.

Prema podacima Ujedinjenih nacija, oko 34 miliona ljudi zavisi od humanitarne pomoći, što čini 65 odsto stanovništva.

- Najviše su ugrožena deca. Ona pate zbog raseljavanja, razdvajanja od porodice, nedostatka obrazovanja, a pre svega zbog nedostatka zdravstvene nege, uz neuhranjenost koja pogađa veoma veliki broj dece - kaže Kamal Eldin Bašir iz organizacije "Spasimo decu" (Save the Children) u Sudanu.

Najugroženija su brojna deca koja su bez pratnje roditelja ili starijih rođaka, a koja se nalaze u izbegličkim kampovima.

Prema podacima UNICEF, u Sudanu je registrovano oko 42.000 takve dece.

Bašir navodi da je većina njih izgubila roditelje tokom bekstava iz ratne zone ili bombardovanja.

- Postoji realna opasnost da bi ona mogla da budu regrutovana za rat - upozorava on.

Mohamed Otman, šef istražnog tima Ujedinjenih nacija za Sudan, navodi da RSF posebno koristi veliki broj dece vojnika.

- Koriste se u različitim ulogama, na primer na kontrolnim punktovima, ali i za špijunažu - objašnjava Otman.

On podseća da se, prema Rimskom statutu, na kojem se zasniva nadležnost Međunarodnog krivičnog suda u Hagu, korišćenje dece mlađe od 15 godina smatra ratnim zločinom.

„Lavlji mladunci“ s teškim traumama

Ta deca se na internetu nazivaju "lavlji mladići" ili "lavlji mladunci".

Taj izraz korišćen je i u ranijim ratovima u Sudanu, ali i u susednim zemljama.

U Južnom Sudanu i Ugandi u prošlosti su desetine hiljada dece bile korišćene na ratištu.

- Pritom deca vojnici na kraju ostaju teško traumatizovana i za ceo život obeležena. Prema statistikama, do 50 odsto dece u Sudanu pati od posttraumatskog stresnog poremećaja. To su zaista alarmantni podaci - upozorava Bašir.

Borci RSF koji su počinili stravične zločine nad civilima u Sudanu Foto: Screenshot

Kod dece koja su aktivno učestvovala u ratu taj procenat još veći.

Traume se ispoljavaju kroz različite simptome, uključujući noćne more i slabiji uspeh u školi.

- Ali za lečenje sve te dece jednostavno nemamo dovoljno specijalizovanih zdravstvenih ustanova koje se bave tim problemom - kaže Bašir i dodaje da će posledicebiti dugoročne.

Teške posledice za budućnost

Viktor Očen je odrastao u Ugandi tokom građanskog rata, a njegovog brata je prisilno regrutovala pobunjenička Vojska božjeg otpora (Lord’s Resistance Army - LRA).

On iz ličnog iskustva zna da takva ratna iskustva često oblikuju buduće generacije. 

Masakri nad civilima u Sudanu posle pada Al Fašira Foto: Mohammed Abaker/AP, HONS/X account of Mini Minawi

Ako se ta deca ne budu lečila, to će na kraju imati veoma negativne posledice po kompletno društvo - naglašava Očen, koji je sada direktor organizacije AYNET, specijalizovane za rehabilitaciju nekadašnje dece vojnika.

Reč je o jednoj od retkih takvih ustanova na Crnom kontinentu.

Nedavno je Očen obučavao psihologe iz Sudana.

Smatra da je alarmantno to što se deca vojnici sada prikazuju kao ratni heroji.

- Mogu da budu zloupotrebljeni kao propagandni instrumenti zaraćenih strana - navodi on.

Građanski rat u Sudanu Foto: EPA Mohamed Hossam, AP

U regionalnoj studiji sprovedenoj za Afričku uniju, organizacija AYNET navodi da čitav region – uključujući i Sudan – prolazi kroz cikluse brutalnih građanskih ratova koji se ponavljaju.

- Uzrok je u traumatizaciji dece. Mnogi kao deca dožive rat i vide kako im ubijaju roditelje. Kada deset do 15 godina kasnije odrastu, spremni su da uzvrate - kaže Očen i dodaje da se tako se trauma prenosi kroz generacije.

Istraživački novinar Vandermerš suočio je TikTok sa tim video‑snimcima.

- Foto: Jenny Matthews / Alamy / Profimedia, Profimedia, Shuitterstock

Ova društvena mreža je, međutim, reagovala veoma uzdržano.

- Nakon 48 sati nalozi su i dalje bili dostupni - naveo je Vandermerš.

Tek posle objavljivanja njegovog članka svi prijavljeni nalozi su uklonjeni, ali je ubrzo morao da prijavljuje nove naloge koji su odmah otvoreni.

(Kurir.rs/Dojče vele/Preneo: N. V.)

Ne propustitePlanetaPOKOLJ U SUDANU! Grupa naoružanih muškaraca upala u rudnik zlata i počinila MASAKR, ubijeno više od 70 LJUDI! (VIDEO)
Sudan masakr
PlanetaNAPAD DRONOM NA BOLNICU NA ZAPADU SUDANA, POGINULO 70 OSOBA! Dva miliona ljudi ostalo bez zdravstvene nege (VIDEO)
sudan AP .jpg
PlanetaUBIJENE 64 OSOBE, MEĐU NJIMA I DECA: Stravičan bilans napada na bolnicu u Darfuru!
Tedros Adhanom Ghebreyesus EPA Martial Trezzini.jpg
PlanetaSTRAVIČAN MASAKR CIVILA! Ubijene bebe, deca, žene, lekari afričke zemlje javili o strašnom zločinu
sudan-ap-.jpg