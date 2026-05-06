Na društvenim mrežama poput TikToka sudanska deca vojnici imaju milione pratilaca.

Dojče vele (DW) prenosi upozororenja psihologa i drugih stručnjaka da je to opasan trend, kako za decu, tako i za celo društvo.

U jednom video snimku na TikToku dečak star oko dvanaest godina sa kalašnjikovom u ruci trči prašnjavim ulicama i na arapskom uzvikuje „Alah je veliki!“

Iza njega se vidi gomila tela ubijenih ljudi koji leže na putu i odjekuju pucnji.

Klip je objavljen početkom decembra, nedugo nakon što su pobunjenici iz RSF (Snage za brzu podršku) zauzeli grad Babanusu u Sudanu – očigledno i uz učešće dece vojnika.

Istraživačka mreža Belingket uspela je da dokaže da su neki od tih klipova snimljeni upravo u Babanusi.

Brojni video snimci dece vojnika u Sudanu ovih dana postaju viralni na društvenim mrežama, naročito na platformi TikTok.

- Većinu su snimili oni sami mobilnim telefonima, a pregledani su milionima puta - kaže Sebastijan Vandermerš, reporter Belingketa.

Deca vojnici u Sudanu Foto: bsky/Bellingcat, Wamodo / Alamy / Profimedia

On je slučajno je naišao na snimke tokom istraživanja ratnih zločina u toj afričkoj zemlji.

- Na TikToku sam mogao da pronađem čitavu mrežu naloga koji dele sadržaje o deci vojnicima. Deca vojnici kao influenseri potpuno su novi fenomen - naveo je Vandermerš.

Sudanska deca teško pogođena ratom

Rat u Sudanu, koji je započeo pre tri godine, jedna je od najvećih humanitarnih katastrofa na svetu.

Gotovo 14 miliona ljudi je raseljeno, a više od četiri miliona traži zaštitu u susednim zemljama.

Prema podacima Ujedinjenih nacija, oko 34 miliona ljudi zavisi od humanitarne pomoći, što čini 65 odsto stanovništva.

- Najviše su ugrožena deca. Ona pate zbog raseljavanja, razdvajanja od porodice, nedostatka obrazovanja, a pre svega zbog nedostatka zdravstvene nege, uz neuhranjenost koja pogađa veoma veliki broj dece - kaže Kamal Eldin Bašir iz organizacije "Spasimo decu" (Save the Children) u Sudanu.

Najugroženija su brojna deca koja su bez pratnje roditelja ili starijih rođaka, a koja se nalaze u izbegličkim kampovima.

Prema podacima UNICEF, u Sudanu je registrovano oko 42.000 takve dece.

Bašir navodi da je većina njih izgubila roditelje tokom bekstava iz ratne zone ili bombardovanja.

- Postoji realna opasnost da bi ona mogla da budu regrutovana za rat - upozorava on.

Mohamed Otman, šef istražnog tima Ujedinjenih nacija za Sudan, navodi da RSF posebno koristi veliki broj dece vojnika.

- Koriste se u različitim ulogama, na primer na kontrolnim punktovima, ali i za špijunažu - objašnjava Otman.

On podseća da se, prema Rimskom statutu, na kojem se zasniva nadležnost Međunarodnog krivičnog suda u Hagu, korišćenje dece mlađe od 15 godina smatra ratnim zločinom.

„Lavlji mladunci“ s teškim traumama

Ta deca se na internetu nazivaju "lavlji mladići" ili "lavlji mladunci".

Taj izraz korišćen je i u ranijim ratovima u Sudanu, ali i u susednim zemljama.

U Južnom Sudanu i Ugandi u prošlosti su desetine hiljada dece bile korišćene na ratištu.

- Pritom deca vojnici na kraju ostaju teško traumatizovana i za ceo život obeležena. Prema statistikama, do 50 odsto dece u Sudanu pati od posttraumatskog stresnog poremećaja. To su zaista alarmantni podaci - upozorava Bašir.

Borci RSF koji su počinili stravične zločine nad civilima u Sudanu Foto: Screenshot

Kod dece koja su aktivno učestvovala u ratu taj procenat još veći.

Traume se ispoljavaju kroz različite simptome, uključujući noćne more i slabiji uspeh u školi.

- Ali za lečenje sve te dece jednostavno nemamo dovoljno specijalizovanih zdravstvenih ustanova koje se bave tim problemom - kaže Bašir i dodaje da će posledicebiti dugoročne.

Teške posledice za budućnost

Viktor Očen je odrastao u Ugandi tokom građanskog rata, a njegovog brata je prisilno regrutovala pobunjenička Vojska božjeg otpora (Lord’s Resistance Army - LRA).

On iz ličnog iskustva zna da takva ratna iskustva često oblikuju buduće generacije.

Masakri nad civilima u Sudanu posle pada Al Fašira Foto: Mohammed Abaker/AP, HONS/X account of Mini Minawi

Ako se ta deca ne budu lečila, to će na kraju imati veoma negativne posledice po kompletno društvo - naglašava Očen, koji je sada direktor organizacije AYNET, specijalizovane za rehabilitaciju nekadašnje dece vojnika.

Reč je o jednoj od retkih takvih ustanova na Crnom kontinentu.

Nedavno je Očen obučavao psihologe iz Sudana.

Smatra da je alarmantno to što se deca vojnici sada prikazuju kao ratni heroji.

- Mogu da budu zloupotrebljeni kao propagandni instrumenti zaraćenih strana - navodi on.

Građanski rat u Sudanu Foto: EPA Mohamed Hossam, AP

U regionalnoj studiji sprovedenoj za Afričku uniju, organizacija AYNET navodi da čitav region – uključujući i Sudan – prolazi kroz cikluse brutalnih građanskih ratova koji se ponavljaju.

- Uzrok je u traumatizaciji dece. Mnogi kao deca dožive rat i vide kako im ubijaju roditelje. Kada deset do 15 godina kasnije odrastu, spremni su da uzvrate - kaže Očen i dodaje da se tako se trauma prenosi kroz generacije.

Istraživački novinar Vandermerš suočio je TikTok sa tim video‑snimcima.

Foto: Jenny Matthews / Alamy / Profimedia, Profimedia, Shuitterstock

Ova društvena mreža je, međutim, reagovala veoma uzdržano.

- Nakon 48 sati nalozi su i dalje bili dostupni - naveo je Vandermerš.