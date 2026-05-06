Slušaj vest

Ministar spoljnih poslova Irana Abas Aragči izjavio je danas u Pekingu da će Teheran prihvatiti isključivo "pravedan i sveobuhvatan sporazum" sa SAD.

Kako prenose iranski mediji, Aragči je tokom sastanka sa kineskim šefom diplomatije Vang Jijem istakao da Iran ceni stav Pekinga, opisujući Kinu kao "bliskog prijatelja".

Vang Ji, ministar spoljnih poslova Kine, u Pekingu se sastao sa šefom iranske diplomatije Abasom Aragčijem Foto: HOGP/Telegram, Cai Yang/Xinhua

Aragči, kome je ovo prva poseta Kini od početka rata, dodao je da će bilateralna saradnja biti još jača u aktuelnim okolnostima.

Kina je više puta apelovala na Vašington i Teheran da održe prekid vatre i ukinu ograničenja u Ormuskom moreuzu.

Američki predsednik Donald Tramp ranije je odao priznanje Pekingu za pomoć u dovođenju Irana na prošlomesečne mirovne pregovore u Pakistanu, a sinoć je objavio pauzu u operaciji "Projekat sloboda" u Ormuskom moreuzu na zahtev Pakistana,

(Kurir.rs/FoNet)

Ne propustitePlanetaGOTOV "EPSKI BES", "PROJEKAT SLOBODA" IDE NA PAUZU! Tramp reagovao na zahtev NUKLEARNE SILE 48 sati nakon početka operacije; BBC: Iran ovo shvata kao POBEDU
Donald Tramp Iran.jpg
Planeta"ZAHTEVI AMERIKE SU NEREALNI"! Iranski predsednik: SAD sprovodi politiku maksimalnog pritiska, očekuju da Teheran prihvati jednostrane uslove
masud pezeškijan.jpg
PlanetaOGROMNA EKSPLOZIJA ODJEKNULA U TEHERANU! Gusti crni dim se nadvio nad gradom! Iran izveo nove udare na Emirate, Tramp: "Iran bi trebao da podigne belu zastavu"
shutterstock_2752809401.jpg
PlanetaTRAMP OŠTRO ZAPRETIO IRANU: Zbrisaćemo vas! Crna Gora ne razmatra ustupanje vojnih baza SAD! Iran napao Emirate, ključna rafinerija pogođena dronom! VIDEO, FOTO
moreuz.jpg
PlanetaSVE SE MENJA, KREĆE TRAMPOV "PROJEKAT SLOBODA"! Trupe SAD u operaciji izvlačenja hiljada blokiranih mornara iz Ormuskog moreza, aktivirani razarači i 100 aviona
Donald Tramp