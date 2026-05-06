"PRIHVATIĆEMO SAMO PRAVEDAN I SVEOBUHVATAN SPORAZUM S AMERIKOM"! Šef iranske diplomatije Aragči u Pekingu, Kinu opisao kao "bliskog prijatelja" (FOTO, VIDEO)
Ministar spoljnih poslova Irana Abas Aragči izjavio je danas u Pekingu da će Teheran prihvatiti isključivo "pravedan i sveobuhvatan sporazum" sa SAD.
Kako prenose iranski mediji, Aragči je tokom sastanka sa kineskim šefom diplomatije Vang Jijem istakao da Iran ceni stav Pekinga, opisujući Kinu kao "bliskog prijatelja".
Aragči, kome je ovo prva poseta Kini od početka rata, dodao je da će bilateralna saradnja biti još jača u aktuelnim okolnostima.
Kina je više puta apelovala na Vašington i Teheran da održe prekid vatre i ukinu ograničenja u Ormuskom moreuzu.
Američki predsednik Donald Tramp ranije je odao priznanje Pekingu za pomoć u dovođenju Irana na prošlomesečne mirovne pregovore u Pakistanu, a sinoć je objavio pauzu u operaciji "Projekat sloboda" u Ormuskom moreuzu na zahtev Pakistana,
