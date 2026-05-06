Lučke vlasti u Grčkoj su u ranim jutarnjim satima proglasile uzbunu nakon što je teretni brod pod zastavom Vanuatua udario u stene i potonuo severno od ostrva Andros.

Brod je plovio iz Albanije za Ukrajinu prevozeći oko 8.000 tona sode.

Nakon nasukavanja na stenovito područje, pretrpeo je teška oštećenja koja su ubrzo dovela do potonuća.

Na brodu se nalazilo devet članova posade – osam turskih i jedan azerbejdžanski državljanin. Na sreću, svih devet mornara uspešno je spaseno u brzoj akciji Obalske straže.

Dvojicu mornara je iz mora izvukao brod Obalske straže, dok je preostalih sedam locirano i spaseno sa nepristupačne stenovite obale Androsa.

Svi članovi posade su bezbedno prebačeni u ostrvsku luku i, prema prvim informacijama, u dobrom su zdravstvenom stanju.

U potragu i spasavanje uključio se i putnički brod "Nisos Samos", koji je plovio ka Pireju, a na mestu nesreće trenutno deluju dva broda Obalske straže, a još dva hitno pristižu. Pomoć je pružio i helikopter ratnog vazduhoplovstva.

Povoljni vremenski uslovi značajno su olakšali i doprineli uspešnom spasavanju posade. Nadležni organi trenutno sprovode istragu kako bi utvrdili tačne uzroke nasukavanja i potonuća teretnjaka.

