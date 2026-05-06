BROD ZA KRSTARENJA "MV HONDIUS" DO SADA BIO UKOTVLJEN KOD ZELENORTSKIH OSTRVA

BROD ZA KRSTARENJA "MV HONDIUS" DO SADA BIO UKOTVLJEN KOD ZELENORTSKIH OSTRVA

Slušaj vest

Tri putnika sa broda "MV Hondius" su umrla posle njegovog isplovljavanja iz Argentine, na putovanje preko Atlantika, pre oko mesec dana.

Najavljena je i hitna evakuacija nekoliko zaraženih putnika sa broda, medicinski opremljenom letelicom.

Na brodu se i dalje nalazi 149 ljudi iz 23 zemlje i podvrgnuti su "strogim merama predostrožnosti", saopštio je operater broda "Oušenvajd ekspedišons".

Putovanje do Kanarskih ostva će trajati tri do četiri dana, a odlučeno je da će brod potom biti upućen u kontinentalni deo Španije, pošto je Svetska zdravestvena organizacija (SZO) ocenila da Zelenortska ostrva nemaju kapacitete za preuzimanje putnika iz broda na kojem je izbila zaraza.

Špansko ministarstvo zdravlja je saopštilo da još nije odlučeno u koju će luku brod tačno stići.

1/4 Vidi galeriju MV Hondius kruzer Foto: ELTON MONTEIRO/LUSA

Operator krstarenja je saopštio da je plan da se plovi do Gran Kanarije ili Tenerifa.

Kako je preneo operator, SZO je objasnila da ta operacija ne može da se sprovede na Zelenortskim ostrvima.

"Kanarska ostrva su najbliža lokacija sa potrebnim kapacitetima. Španija ima moralnu i pravnu obavezu da pomogne tim ljudima, među kojima je i nekoliko španskih državljana", navodi se u saopštenju operatera.

Kada stignu na Kanarska ostrva posada putnici će biti ispitani i pregledani, biće im pružena potrebna nega i zatim će moći da počnu da se vraćaju svojim kućama, navelo je špansko ministarstvo zdravlja, prenosi britanski Gardijan na svom portalu.

Foto: ELTON MONTEIRO/LUSA, hafizi/Shutterstock, StepanPopov/Shutterstock

Sve interakcije sa osobama koje su bile na brodu "MV Hondius" će se obavljati "na specijalnim mestima i specijalnim prevozom posebno pripremljenom za ovu situaciju", navelo je ministarstvo.

Špansko ministarstvo je dodalo da se tako radi da bi se izbegao svaki kontakt sa lokalnim stanovništvom i osigurala bezbednost zdravstvenog osoblja.

Foto: Sascha Steinach / imago stock&people / Profimedia, screenshot YT/Nordland_TV

Za dva člana posade, uključujući jednog britanskog lekara, potrebna je hitna medicinska nega i oni je trebalo da juče budu evakuisani bolničkom letelicom do Kanarskih ostrva, prenosi BBC.

Treća osoba, povezana sa nemačkim državljaninom koji je umro na brodu, takođe je trebalo da bude evakuisana.

Zvaničnici utvrđuju kojim putnicima je potrebna hitna evakuacija iz Zelenortskih ostrva gde je brod pristao, navelo je ministarstvo zdravlja.