Slušaj vest

Italijanska premijerka Đorđa Meloni oštro je kritikovala širenje lažnih fotografija na kojima je, uz pomoć veštačke inteligencije (AI), prikazana u donjem vešu.

Meloni je u utorak na Fejsbuku napisala: "Poslednjih dana kružilo je nekoliko mojih lažnih slika, generisanih pomoću veštačke inteligencije, a neki preterano revnosni protivnici su ih predstavili kao prave".

"Moram priznati da je ko god da ih je stvorio... čak i dosta poboljšao moj izgled", našalila se. "Ali činjenica ostaje da su ljudi sada spremni da koriste apsolutno sve kako bi napali i širili laži".

Borba protiv zloupotrebe veštačke inteligencije postala je jedan od prioriteta njene vlade.

Zbog toga je Italija nedavno postala prva zemlja EU koja je usvojila zakon protiv zlonamernog korišćenja AI tehnologije, propisujući stroge kazne, uključujući i zatvorske, za kreiranje dipfejkova.

Pooštravanje mera usledilo je nakon velikog skandala kada je na jednom sajtu sa preko 700.000 pretplatnika objavljen niz lažnih, seksualizovanih fotografija italijanskih političarki, uključujući Meloni i liderku opozicije Eli Šlajn.