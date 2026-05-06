Regionalna vlada španskih Kanarskih ostrva ‌usprotivila se pristajanju kruzera "MV Hondius", na kome je izbila epidemija hantavirusa.

Tri putnika sa ovog broda su umrla posle njegovog isplovljavanja iz Argentine, na putovanje preko Atlantika, pre oko mesec dana.



Španske vlasti su rekle da imaju "moralnu i zakonsku obavezu" da dozvole putnicima da se iskrcaju nakon što je planirano odredište broda, Zelenortska Ostrva, to odbilo.

Regionalni lider Kanarskih ostrva Fernando Klaviho zatražio je hitan ‌sastanak sa Pedrom Sančezom, španskim premijerom, kako bi razgovarali o ovom pitanju.

MV Hondius kruzer

- Ova odluka nije zasnovana ni na kakvim tehničkim kriterijumima, niti postoji dovoljno ⁠informacija da se uveri javnost ili garantuje njihova bezbednost. Ne mogu dozvoliti da uđe na Kanarska ostrva - rekao je Klaviho, koji pripada konzervativnoj Narodnoj partiji, glavnoj opoziciji Sančezovim socijalistima.

Špansko ‌ministarstvo zdravlja saopštilo je da su Svetska zdravstvena organizacija i Evropska unija zatražili da prihvati MV Hondius "u skladu sa međunarodnim pravom i humanitarnim principima".

- Svetska zdravstvena organizacija je objasnila da Zelenortska ostrva nisu u mogućnosti da sprovedu ovu operaciju. Kanarska ostrva su najbliža lokacija sa potrebnim kapacitetima. Španija ima moralnu i pravnu obavezu da pomogne ovim ljudima, među kojima je i nekoliko španskih državljana - poručilo je ministarstvo zdravlja.

Jednom na Kanarskim ostrvima, u luci Gran Kanarija ili Tenerife, posada i putnici bi bili pregledani, lečeni i repatrirani u svoje zemlje, u koordinaciji sa Evropskim centrom za prevenciju i kontrolu bolesti i SZO.

Ministarstvo zdravlja je saopštilo da će biti preduzete sve neophodne mere bezbednosti, uz medicinsku negu i prevoz u posebnim objektima i vozilima kako bi se izbegao kontakt sa lokalnim stanovništvom i zaštitili zdravstveni radnici.

Novi slučaj zaraze hantavirusom

Švajcarska vlada je objavila da se osoba zaražena ovim virusom leči u Cirihu.

Pacijent, čije ime nije objavljeno, bio je putnik na brodu "MV Hondius".

Vlada kaže da nema opasnosti za švajcarsko stanovništvo.

Prve žrtve na brodu

Do sada su na brodu zabeležena tri smrtna slučaja.

Prva žrtva bio je Holanđanin (70) koji je preminuo 11. aprila. Njegova supruga se razbolela dok se vraćala kući i umrla je 27. aprila.

Istog dana, teško se razboleo i britanski državljanin, koji je potom evakuisan u Južnu Afriku, gde je potvrđen soj hantavirusa.

Drugog maja preminuo je i nemački putnik, dok su dva člana posade sa teškim respiratornim simptomima trenutno na brodu.

U pismu putnicima, koje su mediji videli, kompanija je saopštila da "reaguje na nekoliko slučajeva neidentifikovanog virusa" i potvrdila još jedan smrtni slučaj tokom noći.

Putnicima je savetovano da nose maske, održavaju socijalnu distancu i smanje kontakt.

Hantavirus je retka, ali potencijalno smrtonosna infekcija koju prenose glodari i koja može izazvati teške plućne ili bubrežne komplikacije kod ljudi

Šta je hantavirus?

Hantavirusi su grupa virusa koje najčešće prenose glodari i mogu se preneti na ljude kontaktom sa njihovim sekretima.

Iako se obično ne šire sa osobe na osobu, mogu izazvati teške bolesti poput plućnog sindroma hantavirusa ili hemoragične groznice sa bubrežnim sindromom.

