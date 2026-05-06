Slušaj vest

Kineski ministar spoljnih poslova Vang Ji sastao se u sredu u Pekingu sa iranskim ministrom spoljnih poslova Sejedom Abasom Aragčijem.

Aragči je tokom susreta rekao da iranska strana visoko ceni i podržava predlog predsednika Si Đinpinga o očuvanju i unapređenju regionalnog mira i stabilnosti, kao i da je Kina uvek bila na pravoj strani istorije.

On je istakao da je Kina sveobuhvatni strateški partner Irana, te da se Iran dosledno pridržava principa „Jedne Kine“ i da će nastaviti da podržava Kinu u zaštiti njenih ključnih interesa.

Povodom ovogodišnje 55. godišnjice uspostavljanja diplomatskih odnosa između dve zemlje, Iran je spreman da pojača kontakte i saradnju sa Kinom u multilateralnim poslovima i da kontinuirano produbljuje sveobuhvatno strateško partnerstvo između Irana i Kine, rekao je Aragči.

Vang je istakao da Kina podržava iransku stranu u očuvanju nacionalnog suvereniteta i bezbednosti i visoko ocenjuje spremnost Irana da traži političko rešenje putem diplomatskih kanala.

On je dodao da je Kina spremna da se pridržava duha predloga predsednika Sija o očuvanju i unapređenju regionalnog mira i stabilnosti, nastavljajući da igra aktivniju ulogu u obnavljanju mira i stabilnosti na Bliskom istoku.

Kina je pouzdan strateški partner Irana i spremna je da dodatno ojača političko uzajamno poverenje, unapredi razmenu na visokom nivou, produbi obostrano korisnu saradnju u različitim oblastima i nastavi da promoviše sveobuhvatno strateško partnerstvo između Kine i Irana, dodao je Vang.