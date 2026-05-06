Rusija je noćas novim napadima na Ukrajinu prekršila prekid vatre koji je Kijev inicirao, objavio je ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha.

On je na društvenoj mreži X napisao da je Rusija poslala 108 dronova i lansirala tri rakete, kao i da su ciljani grad Harkov i Zaporoška oblast.

"Moskva je ponovo ignorisala realističan i fer poziv da se okonča neprijateljstvo, koji su podržale i druge države i međunarodne organizacije", naveo je Sibiha.

Andrij Sibiha

On je ocenio da Rusija odbija mir i da njeni lažni pozivi na prekid vatre 9. maja nemaju veze sa diplomatijom.

"Putin samo brine za vojne parade, a ne za ljudske živote. Takav stav iziskuje jak i povećan pritisak na ruski režim, uključujući novi paket sankcija, izolaciju i odgovornost za ruske zločine, kao i veću podršku Ukrajini", zaključuje se u objavi.