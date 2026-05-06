Bela kuća veruje da se približava sporazumu sa Iranom o memorandumu o razumevanju od jedne stranice kako bi se okončao rat i postavio okvir za detaljnije nuklearne pregovore, prema rečima dva američka zvaničnika i dva druga izvora upoznata sa ovim pitanjem, prenosi Aksios.

Prema istom izvoru, obe strane su već definisale okvir za detaljnije pregovore o iranskom nuklearnom programu, koji predstavlja ključno pitanje i glavni uzrok zastoja u razgovorima između Vašingtona i Teherana.

Navodi se i da SAD očekuju odgovor Irana na nekoliko važnih tačaka u narednih 48 sati.

Iako konačan dogovor još nije postignut, izvori tvrde da su pregovarači sada najbliži sporazumu od početka sukoba.

Sporazum bi, između ostalih odredbi, uključivao:

  • Ukidanje ograničenja oko tranzita kroz Ormuski moreuz
  • Obavezu Irana na moratorijum na obogaćivanje urana
  • Pristanak SAD na ukidanje sankcija
  • Oslobađanje milijardi zamrznutih iranskih sredstava
Ormuski moreuz Foto: Shutterstock, Printscreen

Pakistanski izvor za Rojters: Iran i SAD blizu dogovora o memorandumu

Iran i Sjedinjene Američke Države su blizu dogovora o memorandumu kojim bi se okončao rat, rekao je pakistanski izvor za Rojters.

- Uskoro ćemo ovo završiti. Približavamo se - rekao je pakistanski izvor.

Pakistan je poslednjih nedelja posredovao u pregovorima između SAD i Irana, a prošlog meseca je bio domaćin direktnih razgovora između dve zemlje u Islamabadu.

