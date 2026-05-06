Bivši slovenački predsednik i premijer Borut Pahor hospitalizovan je nakon teškog pada sa bicikla prilikom spuštanja niz Pasje Ravni u Sloveniji. Pahor, strastveni biciklista, objavio je na Instagramu da je slomio ključnu kost i lopaticu.

Pasje Ravan je planinsko područje i planinski prevoj u zapadnoj Sloveniji, u Polhovskim Dolomitima blizu Ljubljane. Popularno je među biciklistima i planinarima zbog strmih uspona i izazovnih spustova.

- Težak pad prilikom spuštanja bicikla nizbrdo sa Pasje Ravni. Slomljena ključna kost i lopatica. Sve je u redu, napustio sam hitnu pomoć uveče, a danas sam već u kancelariji na sastanku sa novim mladim delegatom UN - napisao je Pahor uz fotografiju iz bolničkog kreveta.

Objava je u početku zabrinula njegove pratioce, ali ih je kasnije umirio novom fotografijom na kojoj sedi na stolici sa ortopedskom imobilizacijom i pozira osmehnuvši se. Pahor se zahvalio svima koji su mu pomogli nakon nesreće, izveštava 24.ur.

"Moja kaciga me je spasila"

- Dva hvala: zlatnoj porodici Kavčič iz Lučina i gospodinu Tadeju, koji je ostavio svoj poljoprivredni posao i odvezao me do Ljubljane, kao i izuzetno profesionalnom i ljubaznom timu Urgentnog centra UKC - napisao je.

Bivši slovenački predsednik posebno je istakao važnost zaštitne kacige, rekavši da mu je upravo ona verovatno spasila život. „

- Još jedna važna stvar. Udar glavom o asfalt bio je toliko jak da tokom pada nisam osetio nikakve druge povrede. Moja KACIGA me je spasila. Kada sam se vratio kući iz UKC, poljubio sam je - napisao je Pahor.