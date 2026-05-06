Pojavili su se snimci sa kruzera "MV Hondius" na kojem su nakon izbijanja epidemije hantavirusa preminule tri osobe, a najmanje sedam putnika je zaraženo.

Luksuzni brod za krstarenja prinudno je ukotvljen kod Zelenortskih ostrva blizu zapadnih obala Afrike pošto su lokalne vlasti odbile iskrcavanje putnika, a prema najavima iz Španije trebalo bi da ode na Kanarska ostrva, čemu se protivi tamošnja regionalna vlada.

Na snimcima koje putem Votsapa agenciji Asošiejtid pres poslao Kasem Elhato (31) prvo se vidi kako zdravstveni radnici u belim zaštitnim odelima prihvataju osoba koja po odeći izgleda kao medicinska sestra i nosi masku na licu.

Ona prelazi na manji brod koji je pristao uz kruzer, nakon čega se to plovilo udaljava.

Elhato potom snima potpuno praznu palubu kruzera i obližnju obalu Zelenortskih ostrva, a onda i nekoliko ljudi na kruzeru sa zaštitnim maskama na licu koje razgovaraju na španskom jeziku.

Snimci sa kruzera "MV Hondius" na kojem je izbila epidemija hantavirusa i preminule tri osobe Foto: Qasem Elhato/Qasem Elhato, screenshot AP

Putnik je snimio i gomilu čamaca za spasavanje i potom se spustio na donji nivo palube gde se nalazi velika i luksuzno sređena prostorija za odmor putnika, ali u njoj nema nikog.

- Naši dani su skoro pa normalni, samo čekamo da vlasti pronađu rešenje. Ali, moral na brodu je visok, a mi provodimo vreme u čitanju, gledanju filmova, pijemo tople napitke i slično - kazao je Elhato za AP.

Elen Gesert, putnica iz Belgije izjavila je za flamansku televiziju VRT, da su "svi u istom čamcu, bukvalno".

- Ne krećete na ovakvo putovanje sa mišlju da neko od vaših saputnika neće preživeti. Dobijamo informacije u redovnim razmacima. Tačni su. Što se svega ostalog tiče, na čekanju je. Danas smo dobili sveže voće i povrće, to je veoma važno za nas - kazala je Gesert, a prenosi novozelandski TV kanal 1 njuz.

MV Hondius kruzer Foto: ELTON MONTEIRO/LUSA

BBC prenosi objavu Tedrosa Gebrejesusa, generalnog direktora Svetske zdravstvene organizacije (SZO), na društvenoj mreži X da su sa "MV Hondiusa" evakuisane tri osobe zaražene hantavirusom i da su na putu za Holandiju gde će biti zdravstveno zbrinuti.

Ministarstvo spoljnih poslova Holandije je saopštilo da su evakuisani 41-godišnji državljanin te zemlje, kao i državljani Velike Britanije i Nemačke stari 56 i 65 godina.

Snimci sa kruzera MV Hondius zaražen hantavirusom