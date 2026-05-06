Veliki požar izbio je na gradilištu nebodera u blizini hotela Al Habtoor Grand u Dubai Marini, izvestili su lokalni mediji u sredu ujutro.

Gust crni dim mogao se videti iznad područja oko 7:30 po lokalnom vremenu.

Operativni centar civilne zaštite u Dubaiju primio je poziv o požaru u 7:06, nakon čega su vatrogasne ekipe iz stanice Al Marsa odmah poslate na lice mesta.

Prema rečima vlasti, reč je o požaru srednjeg intenziteta unutar zgrade koja je još uvek u izgradnji. Vatrogasci su brzo intervenisali kako bi sprečili širenje vatre na okolne zgrade.

Srećom, u incidentu niko nije povređen.

Snimak velikog oblaka crnog dima koji se diže iznad gradilišta u Dubai Marini ubrzo se pojavio na društvenim mrežama.

(Kurir.rs/Jutarnji)

