ZELENSKI ZAPRETIO RUSIJI! Ukrajinski lider KIPTI OD BESA, tvrdi da je Moskva prekšila primrje 1.820 PUTA: "Uzvratićemo istom merom"
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da je Rusija prekršila primirje koje je Kijev uveo počev od ponoći sinoć, dodajući da će Ukrajina odgovoriti istom merom.
Zelenski je optužio Rusiju da ignoriše sporazum od samog početka i nastavlja svoje napade, piše Ukrajinska pravda.
"Rusi su odlučili da odbace primirje"
- Nakon jučerašnjih divljih napada na naše gradove i zajednice – Dnjepar, Zaporožje, Kramatorsk i druge – ruska vojska je nastavila sa aktivnim neprijateljstvima i terorističkim granatiranjem tokom celog današnjeg dana. Ruski izbor je očigledno da odbaci primirje i spase živote - rekao je Zelenski.
- Napadi se nastavljaju na svim ključnim delovima linije fronta, a od početka današnjeg dana ruska vojska je već izvršila skoro 30 napada. Samo tokom noći i jutra zabeleženo je više od 20 vazdušnih udara sa preko 70 avio-bombi - dodao je.
Zelenski je izvestio da su do 10 časova ujutru ruske snage počinile 1.820 kršenja primirja, uključujući bombardovanja, pokušaje napada, vazdušne udare i upotrebu dronova.
Ukrajina će uzvratiti
Ukrajina će uzvratiti, "uzimajući u obzir uporne ruske pozive putem medija i društvenih mreža na prekid vatre tokom parade u Moskvi", rekao je Zelenski, misleći na proslavu Dana pobede 9. maja.
- Svakoj razumnoj osobi je očigledno da totalni rat i svakodnevna ubistva ljudi nisu vreme za javne 'proslave'. Od danas možemo da potvrdimo da je ruska strana prekršila režim prekida vatre - zaključio je Zelenski.
I Rusija i Ukrajina objavila prekide vatre različitim danima
Zelenski je najavio uvođenje prekida vatre 24. maja, koji je trebalo da počne sinoć u ponoć, ali Rusija nije zvanično odgovorila na to.
Ranije tog dana, rusko Ministarstvo odbrane jednostrano je proglasilo "primirje" za 8. i 9. maj i upozorilo da će, ako parada povodom Dana pobede u Moskvi 9. maja bude „prekinuta“, pokrenuti masovni raketni napad na centar Kijeva.
(Kurir.rs/UkrainskaPravda/Index)