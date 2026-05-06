Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp upravo se oglasio na društvenoj mreži Truth Social, pri čemu je dao naznake da ipak postoji određeni dogovor Vašingtona i Teherana, ali je, bez iznošenja detalja, već zapretio da će u slučaju da ga Iran prekrši, doći do novog bombardovanja.

- Pod pretpostavkom da Iran pristane da da ono što je dogovoreno, što je, možda, velika pretpostavka, već legendaran "Epski bes" biće završen, a veoma efikasna blokada će omogućiti da Ormuski moreuz bude OTVOREN ZA SVE, uključujući i Iran. Ako se ne slože, bombardovanje počinje, i to će, nažalost, biti na mnogo većem nivou i intenzitetu nego što je bilo ranije. Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju! Predsednik DONALD DŽ. TRAMP- napisao je Tramp.

Saznanja Aksiosa o mogućem dogovoru Irana i SAD

Ova objava dolazi nakon što je Aksios izvestio da Bela kuća veruje da se približava sporazumu sa Iranom o memorandumu o razumevanju od jedne stranice kako bi se okončao rat i postavio okvir za detaljnije nuklearne pregovore, prema rečima dva američka zvaničnika i dva druga izvora upoznata sa ovim pitanjem.

Prema istom izvoru, obe strane su već definisale okvir za detaljnije pregovore o iranskom nuklearnom programu, koji predstavlja ključno pitanje i glavni uzrok zastoja u razgovorima između Vašingtona i Teherana.

Navodi se i da SAD očekuju odgovor Irana na nekoliko važnih tačaka u narednih 48 sati.

Iako konačan dogovor još nije postignut, izvori tvrde da su pregovarači sada najbliži sporazumu od početka sukoba.

Sporazum bi, između ostalih odredbi, uključivao:

Ukidanje ograničenja oko tranzita kroz Ormuski moreuz

Obavezu Irana na moratorijum na obogaćivanje urana

Pristanak SAD na ukidanje sankcija

Oslobađanje milijardi zamrznutih iranskih sredstava

1/8 Vidi galeriju Ormuski moreuz Foto: Shutterstock, Information Technician Second Cl/US Navy, Shutterstock

Pakistanski izvor za Rojters: Iran i SAD blizu dogovora o memorandumu

Iran i Sjedinjene Američke Države su blizu dogovora o memorandumu kojim bi se okončao rat, rekao je pakistanski izvor za Rojters.

- Uskoro ćemo ovo završiti. Približavamo se - rekao je pakistanski izvor.

Pakistan je poslednjih nedelja posredovao u pregovorima između SAD i Irana, a prošlog meseca je bio domaćin direktnih razgovora između dve zemlje u Islamabadu.