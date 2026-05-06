"AKO SE NE SLOŽITE, BOMBARDOVAĆEMO VAS JOŠ JAČE" Preokret, Tramp je upravo uputio najnoviji brutalan ultimatum Iranu!
Američki predsednik Donald Tramp upravo se oglasio na društvenoj mreži Truth Social, pri čemu je dao naznake da ipak postoji određeni dogovor Vašingtona i Teherana, ali je, bez iznošenja detalja, već zapretio da će u slučaju da ga Iran prekrši, doći do novog bombardovanja.
- Pod pretpostavkom da Iran pristane da da ono što je dogovoreno, što je, možda, velika pretpostavka, već legendaran "Epski bes" biće završen, a veoma efikasna blokada će omogućiti da Ormuski moreuz bude OTVOREN ZA SVE, uključujući i Iran. Ako se ne slože, bombardovanje počinje, i to će, nažalost, biti na mnogo većem nivou i intenzitetu nego što je bilo ranije. Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju! Predsednik DONALD DŽ. TRAMP- napisao je Tramp.
Saznanja Aksiosa o mogućem dogovoru Irana i SAD
Ova objava dolazi nakon što je Aksios izvestio da Bela kuća veruje da se približava sporazumu sa Iranom o memorandumu o razumevanju od jedne stranice kako bi se okončao rat i postavio okvir za detaljnije nuklearne pregovore, prema rečima dva američka zvaničnika i dva druga izvora upoznata sa ovim pitanjem.
Prema istom izvoru, obe strane su već definisale okvir za detaljnije pregovore o iranskom nuklearnom programu, koji predstavlja ključno pitanje i glavni uzrok zastoja u razgovorima između Vašingtona i Teherana.
Navodi se i da SAD očekuju odgovor Irana na nekoliko važnih tačaka u narednih 48 sati.
Iako konačan dogovor još nije postignut, izvori tvrde da su pregovarači sada najbliži sporazumu od početka sukoba.
Sporazum bi, između ostalih odredbi, uključivao:
- Ukidanje ograničenja oko tranzita kroz Ormuski moreuz
Obavezu Irana na moratorijum na obogaćivanje urana
Pristanak SAD na ukidanje sankcija
Oslobađanje milijardi zamrznutih iranskih sredstava
Pakistanski izvor za Rojters: Iran i SAD blizu dogovora o memorandumu
Iran i Sjedinjene Američke Države su blizu dogovora o memorandumu kojim bi se okončao rat, rekao je pakistanski izvor za Rojters.
- Uskoro ćemo ovo završiti. Približavamo se - rekao je pakistanski izvor.
Pakistan je poslednjih nedelja posredovao u pregovorima između SAD i Irana, a prošlog meseca je bio domaćin direktnih razgovora između dve zemlje u Islamabadu.
