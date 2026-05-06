KONAČNO KRAJ, IRAN OTVARA ORMUSKI MOREUZ?! Revolucionarna garda objavila da su "neutralisane pretnje agresora", osiguraće "bezbedan, stabilan prolaz" (FOTO)
Danas je 68. dan od početka rata Izraela i SAD protiv Irana, sukob deluje da ide ka smirivanju nakon objava iz Vašingtona i Teherana.
Nakon što je američki državni sekretar Marko Rubio proglasio završetak operacije "Epski bes" predsednik Donald Tramp je sinoć objavio pauzu u operaciji "Projekat sloboda" za izvlačenje blokiranih brodova iz Ormuskog moreuza, a iranska Revolucionarna garda se danas oglasila porukom o bezbednom prolasku plovila tom pomorskom rutom ključnom za svetsko snabdevanje energentima.
Iran razmatra američki predlog, Vašington traži odgovore u narednih 48 sati
Iranska agencija ISNA objavila je, pozivajući se na portparola Ministarstva spoljnih poslova, da Teheran razmatra američki predlog i preneće svoje stavove Pakistanu, posredniku u pregovorima.
U izveštaju američkih medija ranije je objavljeno da Bela kuća veruje da je sporazum o okončanju rata blizu i da Vašington očekuje odgovore Irana na nekoliko ključnih tačaka u narednih 48 sati.
Nafta pala ispod 100 dolara, evropske berze jačaju
Sve veći optimizam oko postizanja sporazuma SAD i Irana uticao je na pad cene "crnog zlata".
Barel sirove nafte tipa Brent, čija je cena referentna za ceo svet, danas je pao ispod vrednosti od 100 dolara, što je smanjenje od više od osam odsto u odnosu na sinoćnju cenu.
Beleži se i veliki oporavak berzi u Evropi nakon gubitaka koje su pretrpele ranije ove nedelje.
Iran najavljuje "bezbedan, stabilan prolaz" kroz Ormuski moreuz pošto su "neutralisane pretnje agresora" i "novi protokoli stupili na snagu"
Skaj njuz navodi da izgleda da Iran preduzima korake ka ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza za pomorski saobraćaj.
Na nalogu na društvenoj mreži X povezanom sa Komandom mornarice iranskog Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) objavljeno je da će "bezbedan, stabilan prolaz" biti obezbeđen tim plovnim putem nakon što su "neutralisane pretnje agresora" i "novi protokoli stupili na snagu".
Britanska televizija navodi da, iako nije jasno šta se misli pod "novim protokolim", pominjanjem "neutralisanih" pretnji verovatno se aludira na odluku američkog predsednika Donalda Trampa da pauzira "Projekat sloboda", odnosno napore vojske SAD da blokirane brodove izvede iz moreuza.
Tramp je sinoć objavio da je ta odluka posledica "velikog napretka" koji je postignut na putu ka "potpunom i konačnom sporazumu" s Iranom.
Tramp preti novim bombardovanjem ako Iran ne uradi ono što je dogovoreno
Američki predsednik Donald Tramp oglasio se na svojoj društvenoj mreži Trut (Truth Social), pri čemu je dao naznake da ipak postoji određeni dogovor Vašingtona i Teherana, ali je, bez iznošenja detalja, takođe i zapretio da će u slučaju da ga Iran prekrši, doći do novog bombardovanja.
- Pod pretpostavkom da Iran pristane da pruži ono što je dogovoreno, što je, možda, velika pretpostavka, sada već legendarni "Epski bes" biće završen, a veoma efikasna blokada će omogućiti da Ormuski moreuz bude OTVOREN ZA SVE, uključujući i Iran. Ako se ne slože, bombardovanje počinje, a ono će, nažalost, biti mnogo većeg nivoa i intenziteta nego što je bilo ranije. Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju! Predsednik DONALD DŽ. TRAMP- napisao je Tramp.
Veliki požar u marini u Dubaiju
Snimak velikog oblaka crnog dima koji se diže iznad gradilišta koje je zahvatio požar u marini u Dubaiju pojavio se na društvenim mrežama.
Aksios: Amerika i Iran nadomak mirovnog sporazuma
Prema informacijama američkog sajta Aksios SAD i Iran su nadomak sporazuma koji donosi kraj rata.
Analiza Darka Obradovića
Analiza Darka Obradovića za Kurir o Iranu, SAD i Kini uoči samita Tramp-Si u Pekingu.
Gotov "Epski bes", Trampov "Projekat sloboda" na pauzi
Tramp objavio pauzu u operaciji "Projekat sloboda" u Ormuskom moreuzu na zahtev Pakistana, nakon što je Rubio proglasio završetak operacije "Epski bes" protiv Irana.
Rezime 67. dana od početka rata
