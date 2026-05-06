Francuski državljanin, koji nije boravio na kruzeru "MV Hondius", zahvaćenom epidemijom hantavirusa, navodno je oboleo od smrtonosnog virusa nakon što je leteo istim avionom sa zaraženim putnikom.

Ovo je prvi zabeleženi slučaj infekcije kod osobe koja nije bila na brodu "MV Hondius", što je potvrdilo strahove da je virus zvanično stigao na evropsko tlo.

Ovaj incident se događa u jeku dramatične medicinske evakuacije više osoba sa ukletog kruzera, na kojem su do sada tri osobe preminule usled epidemije.

Medicinske evakuacije i lečenje u Evropi

Jedan od putnika sa broda trenutno se leči u Švajcarskoj. Tamošnje ministarstvo zdravlja potvrdilo je slučaj, ističući da je Univerzitetska bolnica u Cirihu u potpunosti opremljena za negu ovakvih pacijenata i da trenutno ne postoji rizik po švajcarsku javnost.

Kompanija "Oceanwide Expeditions", koja upravlja brodom, saopštila je da su tri pacijenta prebačena specijalizovanim avionima zbog akutnih simptoma.

Dvoje od njih upućeno je u Holandiju – reč je o holandskom članu posade i nemačkom putniku, koji će naknadno biti prebačen na lečenje u Diseldorf.

Treći evakuisani je britanski brodski lekar koji se, kako se veruje, zarazio lečeći pacijente. Iako španski ministar zdravlja navodi da je on sada u "stabilnijem stanju" nakon kritičnog perioda, lokacija ovog lekara postala je misterija.

Lokalne vlasti na Tenerifima tvrde da je njegov medicinski let sa Zelenortskih ostrva otkazan. U međuvremenu, još jedan 69-godišnji Britanac bori se za život u bolnici u Južnoj Africi.

Panika zbog "super-prenosilaca" i potraga za putnicima na letu

Vlasti trenutno vode trku sa vremenom kako bi pronašle kontakte 69-godišnje Holanđanke, za koju se strahuje da je bila takozvani "super-prenosilac".

Žena, inače supruga jednog od preminulih putnika, iskrcala se sa kruzera 24. aprila na ostrvu Sveta Jelena sa ozbiljnim gastrointestinalnim simptomima.

Već sutradan, 25. aprila, odletela je za Johanezburg gde je ubrzo preminula od ovog retkog virusa.

Na tom letu nalazilo se do 114 putnika i članova posade.

Stručnjaci Američke vojske za infektivne bolesti upozoravaju da je andski soj hantavirusa – koji je izolovan kod putnika – izuzetno sklon „super-širenju“ i prenosi se sa čoveka na čoveka, za razliku od uobičajenih sojeva koji se šire isključivo kontaktom sa izmetom glodara.

Tokom 2025. u Srbiji zabeležena dva slučaja bez smrtnih ishoda

Politički sukob oko pristajanja kruzera u Španiji

Brod "MV Hondius" je isplovio iz argentinske luke Ušuaja 1. aprila.

Špansko Ministarstvo zdravlja potvrdilo je da će primiti brod u skladu sa međunarodnim pravom, ističući moralnu i zakonsku obavezu da pomognu, s obzirom na to da su među putnicima i španski državljani.

Međutim, regionalni lider Kanarskih ostrva, Fernando Klaviho, oštro je osudio tu odluku, tvrdeći da nema dovoljno informacija koje bi umirile javnost i garantovale bezbednost ostrvljana.

- Ova odluka nije zasnovana ni na kakvim tehničkim kriterijumima, niti postoji dovoljno ⁠informacija da se uveri javnost ili garantuje njihova bezbednost. Ne mogu dozvoliti da uđe na Kanarska ostrva - rekao je Klaviho.

Portparol Kanarskih ostrva, Alfonso Kabelo, upitao je zašto pacijenti nisu evakuisani ranije, preko aerodroma na Zelenortskim ostrvima, umesto da posada i putnici provode dodatne dane na moru.

Kabelo je dodao da oprečne izjave stručnjaka o prirodi i mogućim mutacijama ovog soja unose dodatnu nervozu među stanovništvo.

Reakcija SZO i dalji koraci

Generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije (SZO), dr Tedros Adhanom Gebrejesus, potvrdio je da SZO aktivno sarađuje sa operaterima broda i državama kako bi se organizovao adekvatan medicinski nadzor i sigurna evakuacija.