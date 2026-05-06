Dve osobe su izgubile život, a još dve su povređene kada je maloletnik pucao u školi na severozapadu Brazila, saopštile su lokalne vlasti.

Incident se dogodio u gradu Rio Branko, gde je policija uhapsila trinaestogodišnjeg učenika osumnjičenog za napad.

Prema dostupnim informacijama, među povređenima je i jedanaestogodišnja devojčica koja je zadobila prostrelnu ranu noge i prevezena je u bolnicu, javlja portal Diario Libre.

Predstavnik vojne policije države Akre izjavio je da je napadač ispalio više hitaca u školskom hodniku, u delu koji vodi ka upravi, nakon čega se sam predao.

Učenici u panici pokušali da pobegnu

Policija je takođe privela očuha osumnjičenog, vlasnika pištolja kalibra 380 koji je korišćen u pucnjavi.

Identifikovani su i drugi učenici za koje se sumnja da su znali za plan napada ili učestvovali u njegovoj pripremi.

Prema svedočenjima očevidaca, učenici su u panici pokušavali da pobegnu iz zgrade. Jedan od njih uspeo je da preskoči visoki zid i skloni se u obližnji objekat, dok su se drugi popeli na krov škole u pokušaju da pobegnu.

Vlasti su pokrenule istragu kako bi utvrdile motive i sve okolnosti ovog događaja.

Regionalna vlada uputila je saučešće porodicama stradalih i najavila psihološku podršku učenicima i zaposlenima. Nastava u svim školama u državi Akre obustavljena je na tri dana.

Porast nasilja u školama u Brazilu

Brazil se poslednjih godina suočava sa porastom nasilja u školama, uključujući više smrtonosnih incidenata širom zemlje.

U septembru 2025. godine u severoistočnoj državi Seara ubijena su dva tinejdžera, dok je troje maloletnika ranjeno.

U oktobru 2023. godine u pucnjavi u školi u Sao Paulu ubijen je sedamnaestogodišnji učenik, a još troje je povređeno.

Pre toga, jedan tinejdžer je nožem usmrtio jednog učenika i ranio troje nakon škole u državi Minas Žerais.

U aprilu iste godine, dvadesetpetogodišnji napadač ubio je četvoro dece uzrasta od tri do sedam godina u vrtiću u južnoj državi Santa Katarina.