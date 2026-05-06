Slušaj vest

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenskiizjavio je danas da Rusija poslednjih nedelja pojačava protivvazdušnu odbranu oko Moskve premeštanjem sistema iz drugih regiona, što, kako je naveo, otvara dodatne mogućnosti za ukrajinske dalekometne napade.

"Vidimo da se ovih nedelja oko Moskve dodatno jačaju prstenovi protivvazdušne odbrane kroz masovno premeštanje sistema iz ruskih regiona.

1/13 Vidi galeriju Dan pobede u Moskvi Foto: EPA/ Yuri Kochetkov, EPA / Yuri Kochetkov, Profimedia

To pokazuje da se rusko rukovodstvo ne priprema za prekid vatre, o kojem je bilo toliko reči, već više brine o paradi u Moskvi nego o ostatku zemlje", naveo je Zelenski na kanalu Telegram, posle izveštaja šefa vojne obaveštajne službe, prenosi Ukrinform.

On je dodao da takva situacija otvara dodatne mogućnosti za ukrajinske dalekometne napade i da će Ukrajina odrediti odgovarajuće prioritete.

1/22 Vidi galeriju Dan pobede u Moskvi Foto: Alexander Wilf/Photo host agency RIA Novosti, SERGEY BOBYLEV /HOST PHOTO AGENCY RIA NOVOSTI / HANDOUT/HOST PHOTO AGENCY RIA NOVOSTI, PAVEL BEDNYAKOV / POOL/AP POOL

Zelenski je ponovio da je Kijev više puta predlagao prelazak na stvarnu diplomatiju i prekid vatre kao osnovu za pregovore, ističući da Rusija mora da preduzme konkretne korake ka okončanju rata.

Prema njegovim rečima, ruske vlasti planiraju i eksploataciju prirodnih resursa na okupiranim teritorijama Ukrajine, uključujući istraživanje i brzo vađenje sirovina poput titana, litijuma, tantaluma, niobijuma, cirkona, molibdena i grafita, kao i zaplenu ovogodišnjeg roda žitarica.

Zelenski je naveo i da rastu ekonomski gubici Rusije usled, kako je rekao, ukrajinskih dalekometnih napada, što posebno pogađa budžete ruskih regiona.

Foto: Michael Probst/AP

On je dodao da Ukrajina nije dobila zvanične signale iz Moskve o prekidu neprijateljstava, uprkos javnim izjavama i ocenio da je Rusija prekršila režim primirja brojnim napadima, uključujući granatiranja, vazdušne udare i upotrebu dronova.

Rusko Ministarstvo odbrane proglasilo je primirje sa ukrajinskom stranom 8. i 9. maja u čast pobede sovjetskog naroda u Drugom svetskom ratu, nakon što je to predložio predsednik Rusije Vladimir Putin ranije ove nedelje u telefonskom razgovoru sa američkim predsednikom Donaldom Trampom.