Cene prirodnog gasa i nafte danas su naglo pale nakon izveštaja da su SAD i Iran blizu preliminarnog sporazuma koji bi mogao da smanji tenzije na Bliskom istoku i otvori put novim razgovorima.

Padajuće cene gasa u Evropi

Referentni holandski TTF fjučersi, ključni evropski ugovor za prirodni gas, pali su za više od osam procenata, na manje od 43 evra po megavat-satu.

Pad je usledio nakon izveštaja da su Vašington i Teheran blizu sporazuma koji bi mogao da okonča sukob i otvori put širim nuklearnim pregovorima.

Optimizam u pogledu moguće deeskalacije ublažio je strahove od dugoročnih poremećaja u Ormuskom moreuzu, jednoj od najvažnijih svetskih ruta za transport energije.

Američki predsednik Donald Tramp dodatno je smirio tržišta objavom privremene obustave vojnih operacija kako bi se obezbedio prolaz trgovačkih brodova kroz Ormuski moreuz.

Evropa ostaje ranjiva zbog niskih zaliha

Dosadašnji sukob i skoro zatvaranje Ormuskog moreuza poremetili su oko petinu globalnih zaliha tečnog prirodnog gasa (TPG), što je dovelo do rasta cena i izazvalo nemire na energetskim tržištima.

Iako većina tečnog prirodnog gasa (LNG) sa Bliskog istoka završava u Aziji, poremećaji su pogodili i Evropu, koja je i dalje u velikoj meri zavisna od uvoza gasa kako bi popunila skladišta pre zime.

Evropska skladišta gasa su trenutno popunjena oko 34 odsto, što je znatno ispod petogodišnjeg proseka.

Analitičari upozoravaju da tržište ostaje osetljivo i da bi novi zastoj u pregovorima ili kontinuirani problemi u Ormuskom moreuzu mogli brzo vratiti volatilnost.

Cene nafte su takođe nastavile da padaju.

Brent je jutros pao za više od devet procenata i trgovao se ispod 100 dolara po barelu, oko 99,8 dolara, nakon što je dan ranije izgubio još četiri procenta.

Američka WTI nafta pala je za više od deset procenata, na oko 91,3 dolara po barelu.

Ormuski moreuz je poslednjih nedelja bio u centru zabrinutosti tržišta zbog vojne eskalacije koja je poremetila pomorski saobraćaj i izazvala strah od velikih poremećaja u snabdevanju.

Američka administracija je objavila da je zbog poremećaja u Persijskom zalivu oko 23.000 mornara iz 87 zemalja ostalo nasukano u regionu.

Uprkos smanjenju geopolitičkih tenzija, viši troškovi energije već su počeli da vrše pritisak na globalnu potražnju, dodatno obarajući cene nafte.