Ted Tarner,medijski mag i filantrop koji je osnovao CNN, pionirsku 24-časovnu mrežu koja je unela revoluciju u televizijske vesti, preminuo je u sredu, navodi se u saopštenju kompanije Turner Enterprises. Imao je 87 godina.

Biznismen iz Atlante, rođen u Ohaju, koji je zbog svoje otvorene prirode dobio nadimak "Usta Juga" (The Mouth of the South), izgradio je medijsku imperiju koja je obuhvatala prvu kablovsku superstanicu i popularne kanale za filmove i crtane filmove, kao i profesionalne sportske timove poput Atlanta Brejvsa.

Tarner je bio i međunarodno poznat jedriličar; filantrop koji je osnovao Fondaciju Ujedinjenih nacija; aktivista koji se zalagao za svetsko eliminisanje nuklearnog oružja; i zaštitnik prirode koji je postao jedan od najvećih zemljoposednika u Sjedinjenim Državama. Odigrao je ključnu ulogu u ponovnom naseljavanju američkog zapada bizonima. Čak je kreirao i crtani film "Kapetan Planeta" kako bi edukovao decu o životnoj sredini.

Ipak, njegova smela vizija da prenosi vesti iz celog sveta u realnom vremenu, u bilo koje doba dana, bila je ono što ga je zaista učinilo poznatim - kada je njegova ideja konačno zaživela.

Godine 1991, Tarner je proglašen za "Čoveka godine" magazina Time zbog "uticaja na dinamiku događaja i pretvaranja gledalaca u 150 zemalja u trenutne svedoke istorije".

Foto: EPA/GIAN EHRENZELLER, AP, EPA, Beta Ap, EPA/Nina Prommer

Tarner je na kraju prodao svoje mreže kompaniji Time Warner i kasnije napustio biznis, ali je nastavio da izražava ponos zbog CNN-a, nazivajući ga "najvećim dostignućem" svog života.

"Ted je bio intenzivno angažovan i posvećen lider, neustrašiv i uvek spreman da podrži sopstveni osećaj i veruje svojoj proceni", naveo je u saopštenju Mark Tompson, predsednik i izvršni direktor CNN Worldwide. "On je bio i uvek će ostati vodeći duh CNN-a. Ted je džin na čijim ramenima stojimo i svi ćemo danas zastati na trenutak da mu odamo priznanje za njegov uticaj na naše živote i svet."

Samo nešto više od mesec dana pre svog 80. rođendana 2018. godine, Tarner je otkrio da boluje od demencije sa Levijevim telima, progresivnog poremećaja mozga. Početkom 2025. godine, Tarner je bio hospitalizovan zbog blažeg oblika upale pluća, nakon čega se oporavljao u ustanovi za rehabilitaciju.

Iza Tarnera je ostalo petoro dece, 14 unučadi i dvoje praunučadi.

Predsednik SAD Donald Tramp oglasio se povodom smrti Teda Tarnera.

Tramp se, u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social, biranim rečima obratio o Tarneru, ali je iskoristio priliku i da "oplete" po CNN-u.

"Ted Tarner, jedan od najvećih svih vremena, upravo je preminuo. Osnovao je CNN, prodao ga, i bio je lično skrhan tim dogovorom jer je novo vlasništvo uzelo CNN, njegovo 'čedo', i uništilo ga.

Postao je 'woke' i sve ono što on nije. Možda će novi kupci, divni ljudi, uspeti da mu vrate nekadašnji kredibilitet i slavu. Bez obzira na to, on je jedan od velikana istorije emitovanja i moj prijatelj. Kad god mi je bio potreban, bio je tu, uvek spreman da se bori za plemeniti cilj! Predsednik DONALD J. TRUMP", naveo je u objavi predsednik SAD.