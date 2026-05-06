Slušaj vest

Izraelski premijer Benjamin Netanjahurazgovarao je sa zvaničnicima administracije američkog predsednika Donalda Trampa kako bi stekao bolji uvid u najnovija dešavanja u pregovorima između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, javlja CNN.

Prema izraelskom izvoru upoznatom sa detaljima, Netanjahu želi da dobije najnovije informacije o napretku pregovora i da razume koje su opcije trenutno na stolu.

Izrael, rekao je isti izvor, zabrinut je zbog mogućih američkih ustupaka u poslednjem trenutku koji bi mogli biti usmereni na postizanje sporazuma o okončanju sukoba sa Iranom.

Još nije poznato sa kojim američkim zvaničnicima je Netanjahu razgovarao, a nije bilo zvaničnog komentara iz Bele kuće.

1/6 Vidi galeriju Iran pokazao balističke rakete na skupu podrške vojsci u Teheranu Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Američki zvaničnik je rekao da je Netanjahu u redovnoj komunikaciji sa predstavnicima američke administracije kako bi bio informisan o napretku pregovora između Vašingtona i Teherana.

Izrael je posebno zabrinut zbog mogućeg ukidanja ekonomskih sankcija protiv Irana. On se takođe zalaže za uvođenje ograničenja iranskoj mreži posredničkih grupa, kao i njegovom programu balističkih raketa. Pored toga, izraelska strana želi da osigura da svaki sporazum očuva slobodu delovanja izraelske vojske protiv regionalnih pretnji.

Izraelski zvaničnik je rekao da „Amerikanci nisu iznenadili Izrael“, dodajući da je Netanjahu u stalnom kontaktu sa predsednikom Trampom. Prema njegovim rečima, tokom razgovora je jasno naglašeno da predsednik Tramp ostaje čvrst u svojim ključnim zahtevima, pre svega u vezi sa eliminacijom nuklearne pretnje.