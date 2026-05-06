Američki predsednik Donald Tramp je opisao rat sa Iranom kao „manji sukob“, ali je rekao da „sve ide veoma dobro“.

„Sve ide veoma glatko i videćemo šta će se desiti“, rekao je.

„Žele da postignu dogovor, žele da pregovaraju i mislim da bi majke vojnika to volele da čuju“.

Tramp je potom rekao da SAD imaju ubedljivo najveću vojsku na svetu. „Uništavamo ih upravo sada... nećemo dozvoliti Iranu da ima nuklearno oružje“, dodao je.

„Oni su veoma zainteresovani da postignu dogovor i videćemo da li mogu da postignu dogovor koji nama odgovara.“

„Sve je pod potpunom kontrolom, blokada je neverovatna, mornarica je bila neverovatna“.

Govoreći o blokadi, Tramp je rekao da „ništa ne prolazi ni u jednom smeru“.

„Završili su i videćemo da li će se složiti“, rekao je. „Ako se ne slože, složiće se vrlo brzo nakon toga“.

Tramp je ovaj govor održao na događaju povodom Dana majki vojnika u Beloj kući.

