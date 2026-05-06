U toku je potraga za desetinama ljudi koji su bili na letu sa putnikom sa kruzera “Hondijus” koji je kasnije umro od hantavirusa.

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) sumnja da se virus, koji obično prenose glodari, možda proširio među ljudima na luksuznom brodu.

Zdravstveni alarm zbog izbijanja zaraze na kruzeru “Hondijus”, koji je putovao od Ušuaje u Argentini do Zelenortskih ostrva na zapadu Afrike, oglašen je nakon smrti troje putnika, dok je SZO potvrdila da ima još sedmoro zaraženih.

Dvoje preminulih na kruzeru su holandski bračni par, muškarac (70) koji je umro na Svetoj Jeleni 11. aprila, i žena (69), koja je umrla u Južnoj Africi pošto se srušila na aerodromu “O.R. Tambo”.

Treća žrtva, nemački državljanin, umro je 2. maja. Britanski državljanin (69), koji se razboleo 27. aprila, hospitalizovan je u Johanesburgu.

U međuvremenu su vlasti Švajcarske saopštile da je jedan muškarac zaražen hantavirusom na lečenju u Cirihu i da se on vratio u zemlju posle boravka na kruzeru na kojem je izbila zaraza.

Potraga za ljudima koji su bili na letu sa zaraženom putnicom

SZO je saopštila da pokušava da locira ljude koji su bili na letu između ostrva Sveta Jelena i Johanesburga na kojem je bila Holanđanka koja je kasnije preminula od virusa. Ona je napustila brod na Svetoj Jeleni sa "gastrointestinalnim simptomima" 24. aprila, a proglašena je mrtvom po dolasku u bolnicu u Johanesburgu.

- Pokrenuto je praćenje kontakata koje su putnici imali - saopštila je SZO.

Prema “Dejli mejlu”, aviokompanija “Erlink” obavlja jedan let nedeljno sa ostrva, koji traje oko četiri sata. Južnoafričke vlasti zatražile su od kompanije da obavesti putnike da moraju da kontaktiraju zdravstvene službe.

Među putnicima su uglavnom britanski, američki i španski turisti, ali ima i državljana Crne Gore, Poljske, Turske i niza drugih zemalja.

Tokom 2025. u Srbiji zabeležena dva slučaja bez smrtnih ishoda

"Bolest se može razviti kod drugih putnika u narednim danima"

Britanska vlada navodi da se simptomi hantavirusa obično ispoljavaju između 2-4 nedelje, ali da to može da rangira između dva dana do čak osam nedelja nakon izlaganja, što znači da se bolest može razviti kod drugih putnika u narednim danima ili nedeljama.

Rani simptomi uključuju umor, povišenu temperaturu, bolove u mišićima i glavobolju, dok u kasnije spadaju kašalj, otežano disanje i stezanje u grudima

Hantavirusi se najčešće javljaju u Evropi i Aziji;

Lek ne postoji, osim terapije za ublažavanje simptoma

Prema američkim Centrima za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), oko 40% slučajeva je fatalno.

Hantaviruse obično šire glodari i obično se ne prenose sa čoveka na čoveka, sem u izuzetno retkim okolnostima, što je pokrenulo pitanja kako se bolest mogla proširiti na među putnicima i posadom kruzera i da li bi mogla nastaviti da inficira ostale na brodu.

SZO: Virus se možda proširio među putnicima

SZO je rekla da sada sumnja da se hantavirus možda proširio među putnicima na kruzeru. Stručnjaci kažu da je prenos među ljudima moguć, mada veoma ograničen, što bi delimično moglo da objasni ono što se dogodilo u ovom slučaju, kako je rekla Marija Van Kerkhove, direktorka SZO za prevenciju epidemija i pandemija.

- Verujemo da može da bude određenog prenos sa čoveka na čoveka među veoma bliskim kontaktima - supružnicima, ljudima koji su delili kabine - rekla je ona.

SZO je istakla da su u toku istraga, karantinske mere i praćenje kontakata putnika, u pokušaju da se utvrdi poreklo izbijanja zaraze i spreči dalje širenje. Ali, tačan način na koji je do toga došlo - još uvek nije jasan.

"Preminuli par možda se zarazio u Argentini pre ukrcavanja"

Brod, koji je krenuo sa juga Argentine na “ekspediciju u prirodu Antarktika”, nije plovio u područjima gde je virus endemičan, pa je prava misterija kako su se putnici zarazili. Antarktički kruzeri takođe primenjuju stroge mere kontrole infekcija, pa se putnici obično dezinfikuju pre i posle iskrcavanja.

Van Kerkhove je sugerisala da je holandski par možda zaražen dok su istraživali prirodu u Argentini, pre nego što su se ukrcali na kruzer. Ona je rekla da SZO za sada polazi od pretpostavke da je virus došao van broda, preneo je CBS.

Snimci sa kruzera "MV Hondius" na kojem je izbila epidemija hantavirusa i preminule tri osobe

- Kruzer je pristajao na mnoga različita ostrva duž obale Afrike i putnici su imali priliku da vide raznovrsan životinjski svet na tim ostrvima. Ima ptica. Neka ostrva imaju mnogo glodara, druga ih nemaju. Dakle, moguće je da je za neke od drugih sumnjivih slučajeva izvor infekcije bio i na ostrvima - rekla je Van Kerkhove.

Kruzer zaplovio prema Kanarima

Američki stručnjak, dr Selin Gunder, rekla je CBS-u da je brod isplovio iz Argentine, zbog čega se pitaju da li je u pitanju uobičajeni tip hantavirusa ili onaj koji može da se prenosi među ljudima. Postoje, naime, određeni dokazi o prenosu sa čoveka na čoveka kod andskog virusa, vrste hantavirusa prisutne u Argentini i Čileu. Najveće izbijanje andskog soja zabeleženo je u Argentini 2018, sa 34 slučaja i 11 smrti. Međutim, prenos među ljudima zahteva “dugotrajan blizak kontakt”, kako je rekla Gunder.

- Ovo nije virus pandemijskog tipa - istakla je ona.

U međuvremenu, kruzer koji je danima bio “zaglavljen” kod Zelenortskih ostrva, zaplovio je prema Kanarima.