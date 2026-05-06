Podaci crne kutije sa Boinga 737 kompanije Kina Istern, koji se srušio u Kini 2022. godine, potvrdili su da je snabdevanje gorivom aviona namerno prekinuto usred leta, objavio je Bi-Bi-Si.

Prema izveštaju Nacionalnog odbora za bezbednost saobraćaja SAD (NTSB), neko u kokpitu je pomerio prekidače za oba motora u položaj „isključeno“ dok je avion leteo na visini od 8.839 metara.

Pad leta MU5735, u kojem je poginulo 132 ljudi, najgora je vazdušna katastrofa u Kini u poslednjih nekoliko decenija. Iako podaci crne kutije analizirani u laboratoriji NTSB-a u Vašingtonu ukazuju na namerni pad, Kineska uprava za civilno vazduhoplovstvo (CAA) još uvek nije objavila konačan izveštaj.

Peking je opravdao kašnjenje zaštitom nacionalne bezbednosti i društvene stabilnosti, dok je odbacio spekulacije da je pilot izvršio samoubistvo kao zlonamerne glasine.

Avion je poleteo iz Kunminga za Guangdžou u martu 2022. godine, a problemi su počeli nakon sat vremena leta.

Podaci sa platforme FlightRadar24 pokazuju da je letelica pala sa 9.000 na manje od 3.000 metara za samo dva minuta i 15 sekundi. Poslednji signal je zabeležen u 14:22 po lokalnom vremenu na visini od oko 980 metara.

Tokom nekontrolisanog spuštanja, kontrolori leta su uzalud pokušavali da kontaktiraju pilote.

Kineska strana insistira da su članovi posade imali važeće dozvole, da su bili odmorni i da su na dan leta prošli lekarske preglede. Pošto je letelica američke proizvodnje, američki istražitelji su pomagali u istrazi, ali Kina, koja kontroliše protok informacija, i dalje ima primarnu reč, preneo je Bi-Bi-Si.