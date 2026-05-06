Iranski vazdušni napadi oštetili su ili uništili najmanje 228 objekata i komada vojne opreme u američkim bazama širom Bliskog istoka od početka rata, prema analizi satelitskih snimaka koju je sproveo Vašington post.

Pogođeni su hangari, spavaonice, skladišta goriva, avioni i ključni radarski i sistemi protivvazdušne odbrane.

Razmere razaranja su neuporedivo veće od onoga što je američka vlada javno priznala. Zbog stalne pretnje iz vazduha, neke američke baze su postale previše opasne za boravak, a komandanti su povukli većinu ljudi van dometa iranskih raketa na početku rata.

Od početka sukoba krajem februara, u napadima na američke objekte u regionu poginulo je sedam vojnika - šest u Kuvajtu i jedan u Saudijskoj Arabiji - i ranjeno više od 400, potvrdila je američka vojska. Dok se većina ranjenih brzo vratila na dužnost, najmanje 12 vojnika je zadobilo teške povrede, rekli su američki zvaničnici koji su govorili pod uslovom anonimnosti.

Satelitske snimke Bliskog istoka je trenutno izuzetno teško dobiti. Dva najveća komercijalna provajdera, Vantor i Planet, udovoljila su zahtevu svog najvećeg klijenta – američke vlade – da ograniče, odlože ili potpuno zabrane objavljivanje snimaka iz regiona dok traje rat. Blokada, uvedena u drugoj nedelji sukoba, onemogućila je nezavisnu procenu iranskih napada.

Međutim, iranske državne agencije od početka redovno objavljuju satelitske snimke visoke rezolucije na društvenim mrežama kako bi pokazale štetu na američkim ciljevima. Vašington post je analizirao više od 100 takvih snimaka i potvrdio autentičnost 109 njih upoređujući ih sa onima iz evropskog sistema Kopernikus i dostupnim arhivama sa Planete. Nisu pronašli dokaze da su Iranci manipulisali fotografijama.

Amerikanci ozbiljno potcenili Irance: „Bili su neverovatno precizni“

Analiza je otkrila ukupno 217 uništenih ili oštećenih objekata i 11 komada vojne opreme u čak 15 američkih vojnih baza u regionu. Stručnjaci zaključuju da su Amerikanci ozbiljno potcenili iranske mogućnosti, nisu se prilagodili modernom ratovanju dronovima i ostavili baze nezaštićenim.

„Iranski udari su bili neverovatno precizni. Nigde nema kratera koji bi ukazivali na promašaje“, rekao je Mark Kansijan, penzionisani pukovnik američkih marinaca i savetnik u Centru za strateške i međunarodne studije. Vašington post je ranije otkrio da je Rusija Iranu dostavljala obaveštajne podatke za napade na američke snage.

Ciljali su spavaonice i menze

Slike pokazuju da su u napadima uništene brojne spavaonice, hangari i skladišta u više od polovine američkih baza obuhvaćenih analizom.

„Iranci su namerno ciljali stambene zgrade kako bi izazvali masovne žrtve“, rekao je Vilijam Gudhind, istraživač u Projektu spornog zemljišta. „Nisu gađali samo opremu, naftu i infrastrukturu, već su ciljali i lake mete – teretane, menze i spavaonice.“

Pogođeno je i satelitsko čvorište u bazi Al-Udeid u Kataru, delovi protivvazdušnog sistema Patriot u Bahreinu i Kuvajtu, elektrana u kampu Buering u Kuvajtu i pet skladišta goriva. Više od polovine ukupne štete zabeleženo je u bazi 5. flote u Bahreinu i u tri baze u Kuvajtu.

Američki zvaničnici sumnjaju da su baze u Bahreinu i Kuvajtu toliko stradale jer su te zemlje dozvolile Amerikancima da pokreću ofanzivne napade sa njihove teritorije, uključujući upotrebu moćnih raketnih sistema HIMARS.

Amerikanci iscrpeli svoju protivvazdušnu odbranu

Stručnjaci se slažu da je ranjivost Amerike rezultat nekoliko ključnih grešaka. Keli Grieko iz Stimson centra kaže da su SAD potcenili iransko znanje o rasporedu američke infrastrukture. Pored toga, američki i izraelski sistemi protivvazdušne odbrane su već opasno istrošeni.

Prema procenama, američka vojska je ispalila najmanje 190 THAAD i 1.060 presretača Patriot od kraja februara do početka aprila, potrošivši više od 40 procenata svojih predratnih zaliha.

„Oni rade odličan posao obaranja raketa, ali troškovi potrošenih raketa su ogromni“, objašnjava Džastin Bronk, britanski vojni analitičar. Pored toga, vojska nije znala kako da se brani od samoubilačkih napada dronova, lekciju koju je trebalo da nauči iz rata u Ukrajini.

Centralna komanda se seli na Floridu

Poseban problem je nedostatak bunkera za zaštitu vojnika i opreme. Na primer, komandni centar u Kuvajtu, gde je šest Amerikanaca poginulo u napadu iranskog drona, gotovo da nije imao vazdušnu zaštitu. U Saudijskoj Arabiji je komandni avion vredan stotine miliona dolara uništen jer je više puta bio parkiran na istom, nezaštićenom mestu.

Centralna komanda SAD (CENTCOM) odbila je da konkretno komentariše nalaze, rekavši samo da su procene štete „složene i ponekad obmanjujuće“. Međutim, američki zvaničnik je priznao da je šteta u sedištu 5. flote bila „velika“ i da se glavna komanda već preselila u bazu na Floridi. Malo je verovatno da će se vojska vratiti u baze na Bliskom istoku u velikom broju „uskoro“.

„Prešli smo iz ere nevidljivosti u vreme kada je celo bojno polje potpuno transparentno“, zaključio je penzionisani oficir vazduhoplovstva Maksimilijan Bremer. „Imamo utisak da bi trebalo da napadamo, ali trenutno smo samo defanzivno i konvulzivno oko ovih baza.“