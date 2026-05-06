Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da će Sjedinjene Države dobiti obogaćeni uranijum od Irana, u vreme kada dve zemlje pokušavaju da se dogovore o okončanju rata.

„Uhvatićemo ga“, rekao je Tramp novinarima dok je napuštao Belu kuću.

Jedan od ključnih ciljeva Trampa za pokretanje napada na Iran bio je da spreči Teheran da razvije nuklearno oružje. Iran ima više od 408 kilograma visoko obogaćenog uranijuma, piše Rojters.

Iran je u sredu saopštio da razmatra novi američki predlog pošto su izvori rekli da su Vašington i Teheran blizu dogovora o memorandumu od jedne stranice za okončanje rata. Složenija pitanja, poput nuklearnog programa, biće ostavljena za kasnije, otkrili su izvori.

Iranska novinska agencija ISNA citira portparola iranskog Ministarstva spoljnih poslova koji je rekao da će Teheran uskoro dostaviti svoj odgovor preko Pakistana.

„Oni očajnički žele da postignu dogovor“

Tramp kaže da Iran želi da pregovara. „Imamo posla sa ljudima koji zaista žele da postignu dogovor. Videćemo da li mogu da postignu dogovor koji je zadovoljavajući za nas“, rekao je na događaju u Beloj kući.

Pakistanski i drugi izvori upoznati sa pregovorima potvrdili su informaciju o memorandumu od 14 tačaka, koji je prvi objavio američki medij Aksios. Nakon toga, usledili bi razgovori o deblokiranju plovidbe kroz Ormuski moreuz, ukidanju američkih sankcija protiv Irana i sporazumu o ograničenjima iranskog nuklearnog programa, prema izvorima.

„Završićemo to vrlo brzo. Blizu smo“, rekao je izvor iz Pakistana.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je da će kasnije danas razgovarati sa Trampom i složio se sa njim da sav obogaćeni uranijum mora biti uklonjen iz Irana kako bi se sprečio razvoj nuklearne bombe.