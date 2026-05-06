Ministarstvo spoljnih poslova Rusije uputilo je notu diplomatskim predstavništvima u kojoj poziva na evakuaciju iz Kijeva u slučaju provokacija kojima bi Ukrajina pokuša da poremeti proslavu Dana pobede 9. maja u Moskvi, saopštila je portparolka ruskog ministarstva Marija Zaharova.

Ona je u saopštenju navela da je 4. maja rusko Ministarstvo odbrane izdalo zvanično saopštenje "u vezi sa pretnjama kijevskog režima da će napasti Moskvu na praznik svet za sve Ruse - Dan pobede u Velikom otadžbinskom ratu" i dodala da će Rusija u tom slučaju odgovoriti.

"Rusko Ministarstvo spoljnih poslova poziva vlasti vaše zemlje/rukovodstvo vaše organizacije da ovu izjavu shvate sa najvećom odgovornošću i obezbede blagovremenu evakuaciju diplomatskog i drugog osoblja misija, kao i građana, iz grada Kijeva zbog neizbežnosti odmazdnog udara Oružanih snaga na Kijev, uključujući i na centre donošenja odluka", navodi se u saopštenju, prenosi RIA Novosti.

Zaharova je naglasila da Rusija ne deluje sa pozicije agresije, već sa pozicije "neizbežnog odgovora".

Prema njenim rečima, EU neće moći da ućutka javne pretnje ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog.

"Svesni smo stava kolektivne zapadne manjine prema 9. maju: oni sistematski uništavaju sovjetsko memorijalno nasleđe, ekshumiraju pepeo sovjetskih vojnika i prepravljaju i iskrivljuju istoriju. Naoružavanjem Ukrajine, oni su saučesnici u zločinačkim planovima kijevskog režima", ocenila je Zaharova.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski ocenio je danas da Rusija strahuje od pojave ukrajinskih dronova tokom parade povodom Dana pobede nad fašizmom u Moskvi 9. maja, s obzirom na to će se taj događaj prvi put posle dužeg vremena održati bez vojne opreme.