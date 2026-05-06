Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Ukrjainska vojna obaveštajna služba (GUR) procenjuje da Rusija raspolaže velikim zalihama raketa i povećava proizvodnju, dok ukrajinska PVO navodno više ne može da obara balističke projektile.

Ukrajinski mediji, pozivajući se na vojnu obaveštajnu službu (GUR), objavili su procenu prema kojoj Rusija sredinom aprila 2026. raspolaže velikim zalihama raketa različitih tipova.

Prema toj proceni, ruska vojska ima do 100 projektila Kinžal, do 460 krstarećih raketa Kalibr, do 690 raketa Oniks, do 120 projektila H-101, oko 350 raketa H22/32, kao i najmanje 230 raketa Cirkon.

Navodi se i da Rusija ima najmanje deset balističkih raketa srednjeg dometa Orešnik, kao i do 25 raketa H-69.

GUR Ministarstva odbrane Ukrajine tvrdi da Rusija nastavlja da povećava proizvodnju. Navodi se da ruska industrija mesečno može proizvesti do 60 raketa Iskander-M, najmanje 10 Kinžala, do 25 Kalibra i do 70 H-101.

U saopštenju se ističe da Rusija redovno koristi rakete dugog dometa, uključujući Iskander i Kinžal, za udare na ciljeve u Ukrajini. Takođe se navodi da ukrajinska protivvazdušna odbrana trenutno više nema sposobnost obaranja balističkih raketa.

Kao primer se navodi da je od 11 ispaljenih balističkih raketa oborena samo jedna.