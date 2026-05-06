Nasred puta, pred prolaznicima i automobilima koji su bili u okolini, Kostas Parasiris (54) je hladnokrvno ubio Nikitu Gemistosa (21) u Iraklionu u Grčkoj.

Na videu koji su objavili grčki mediji, vidi se kako mlađi muškarac izlazi iz automobila ubrzo nakon sudara sa starijim čovekom, a zatim se čuju pucnji, vikanje i ukupno šest eksplozija. Nikitas se odmah srušio na asfalt.

Užasu je prethodio sudar u kome je Kostas svojim crnim kamionom preprečio put Nikitinom crvenom automobilu, nakon čega su obojica izašla iz svojih vozila.

Mladić je pokušao da pobegne, privremeno pronalazeći sklonište u obližnjem smeštaju, ali ga je napadač progonio. U jednom trenutku, stariji muškarac je uperio pištolj u mladića i više puta ga upucao, oduzevši mu život.

Prema svedočenjima, 54-godišnjak mladića smatrao odgovornim za smrt svog 17-godišnjeg sina u saobraćajnoj nesreći 2023. godine. Sin koji je stradao bio je njegovo jedino dete.

Protiv osumnjičenog je pokrenuto krivično gonjenje za ubistvo sa umišljajem u mirnom psihičkom stanju, a takođe se suočava sa optužbama za nošenje vatrenog oružja, nezakonito nošenje municije, nezakonitu upotrebu oružja i nezakonito posedovanje oružja.

Istovremeno, krivično gonjenje je pokrenuto i protiv njegove supruge zbog jednostavnog saučesništva u ubistvu, jer je bila sa njim tokom ubilačkog napada.