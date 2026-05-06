Slušaj vest

Nasred puta, pred prolaznicima i automobilima koji su bili u okolini, Kostas Parasiris (54) je hladnokrvno ubio Nikitu Gemistosa (21) u Iraklionu u Grčkoj.

Na videu koji su objavili grčki mediji, vidi se kako mlađi muškarac izlazi iz automobila ubrzo nakon sudara sa starijim čovekom, a zatim se čuju pucnji, vikanje i ukupno šest eksplozija. Nikitas se odmah srušio na asfalt. 

Užasu je prethodio sudar u kome je Kostas svojim crnim kamionom preprečio put Nikitinom crvenom automobilu, nakon čega su obojica izašla iz svojih vozila.

2026-05-06 22_46_27-Settings.png
Foto: Pritnscreen

Mladić je pokušao da pobegne, privremeno pronalazeći sklonište u obližnjem smeštaju, ali ga je napadač progonio. U jednom trenutku, stariji muškarac je uperio pištolj u mladića i više puta ga upucao, oduzevši mu život.

Prema svedočenjima, 54-godišnjak mladića smatrao odgovornim za smrt svog 17-godišnjeg sina u saobraćajnoj nesreći 2023. godine. Sin koji je stradao bio je njegovo jedino dete.

Protiv osumnjičenog je pokrenuto krivično gonjenje za ubistvo sa umišljajem u mirnom psihičkom stanju, a takođe se suočava sa optužbama za nošenje vatrenog oružja, nezakonito nošenje municije, nezakonitu upotrebu oružja i nezakonito posedovanje oružja.

Istovremeno, krivično gonjenje je pokrenuto i protiv njegove supruge zbog jednostavnog saučesništva u ubistvu, jer je bila sa njim tokom ubilačkog napada.

Kurir.rs/Prototema

Ne propustitePlanetaUBIO ŽENU U OSMOM MESECU TRUDNOĆE PA PRENERAZIO POLICIJU IZJAVOM: Telo otkriveno na pretužan način, pre zločina komšiji tražio samo dve stvari
Screenshot 2026-04-20 124249.png
PlanetaIZBILI VELIKI NEREDI U AUSTRALIJI: Oteta i ubijena urođenička devojčica, BESNA masa napala policiju i lekare, hoće da PRESUDE ubici u bolnici (VIDEO)
australija.jpg
PlanetaSILOVALI I UBILI DEVOJČICU, PA 40 GODINA ČUVALI GNUSNU TAJNU: Ovaj slučaj su smatrali nerešivim, sada su konačno "pala" hapšenja! Ovo je bilo KLJUČNO (VIDEO)
Roksen Šarp ubijena devojčica
Planeta(UZNEMIRUJUĆE) ŠOKANTAN SNIMAK UBISTVA: Svekrva presudila snaji misici, a ono što je muž uradio sa njenim telom zgadiće vam život! (FOTO/VIDEO)
Karolina Flores Gomez (2).jpg