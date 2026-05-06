Slušaj vest

Bivši predsednik Francuske Nikola Sarkozi biće od četvrtka na uslovnoj slobodi, nakon što je prihvaćen njegov zahtev za izmenu kazne u slučaju koji se odnosi na prekomerno trošenje sredstava za izbornu kampanju 2012. godine i on neće nositi elektronsku nanogicu, javljaju francuski mediji pozivajući se na izvore iz Apelacionog suda.

Nakon što je konačno osuđen na šest meseci zatvora u slučaju poznatom kao Bigmalion, Sarkozi (71) je zatražio izmene kazne kako bi izbegao ponovno nošenje elektronske oznake.

Prema sudskom izvoru koji je govorio za BFMTV, presudom od utorka njegov zahtev je odobren i odobren mu je uslovni otpust, počev od četvrtka, zbog njegovih godina.

Odluku o načinu izvršenja kazne doneo je sudija za izvršenje krivičnih sankcija, koji je ranije odbio spajanje kazni u odvojenim predmetima "Bizmut" i "Bigmalion".

U predmetu "Bigmalion", Sarkozi je u februaru 2024. godine osuđen zbog nezakonitog finansiranja predsedničke kampanje iz 2012. godine, koju je izgubio, na kaznu od jedne godine zatvora, od čega šest meseci bezuslovno.

Ta presuda postala je pravosnažna 26. novembra 2025. godine, nakon što je Kasacioni sud Francuske odbacio njegovu žalbu.