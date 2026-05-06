Slušaj vest

Severna Koreja izmenila je ustav kako bi precizno definisala svoju teritoriju i trajno uklonila sve odredbe o ujedinjenju Korejskog poluostrva.

Time je formalizovana politika Kim Džong Unada se dve Koreje posmatraju kao potpuno odvojene države.

Definisan novi član

Prema nacrtu u koji je Rojters imao uvid, ova izmena, za koju se smatra da je usvojena na martovskoj sednici Vrhovne narodne skupštine, prvi put uvodi teritorijalnu odredbu u ustav Pjongjanga. To je potvrdio profesor Li Džung Čul sa Nacionalnog univerziteta u Seulu tokom brifinga u sredu u južnokorejskom Ministarstvu za ujedinjenje.

1/5 Vidi galeriju Kim Džong Un nadgleda testiranje raketa Foto: KCNA/KCNA, STR / AFP / Profimedia

Novi član 2 definiše da teritorija Severne Koreje obuhvata kopno koje "graniči s Narodnom Republikom Kinom i Ruskom Federacijom na severu, te s Republikom Korejom na jugu", zajedno sa pripadajućim teritorijalnim vodama i vazdušnim prostorom.

Nova odredba naglašava da Severna Koreja "nikada neće tolerisati narušavanje" svoje teritorije, ali ne precizira granicu sa Južnom Korejom. Takođe su izostavljene sporne pomorske granice u Žutom moru.

Profesor Li smatra da bi izostanak precizne granice mogao da znači pokušaj izbegavanja direktnih sukoba, uz istovremeno učvršćivanje Kimove doktrine o "dve neprijateljske države".

1/8 Vidi galeriju Kim Džong Un u poseti postrojenju za razvoj municije Foto: KCNA/KCNA

Nuklearni arsenal i nova ovlašćenja

Revidirani ustav donosi i promene u strukturi vlasti.

Kim Džong Un je kao predsednik Komisije za državne poslove sada i formalno šef države. Ustav takođe propisuje da nadzor nad nuklearnim snagama pripada njemu lično.

Severna Koreja se definiše kao "odgovorna nuklearna država" i naglašava nastavak razvoja nuklearnog programa radi odvraćanja pretnji i zaštite države.