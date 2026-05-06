Američka blokada iranskih luka, uvedena početkom aprila, ostaje na snazi, a najnoviji napad na tanker za prevoz nafte pod iranskom zastavom u Omanskom zalivu deo je te operacije.

Američki predsednik Donald Tramp je prošlog meseca najavio da će američke snage presretati ili vraćati brodove koji plove ka ili od iranske obale, sa ciljem da ograniči prihode Teherana od izvoza nafte i poveća pritisak na zemlju.

Tramp je rekao da je blokada uvedena kao odgovor na poteze Irana, koji je ograničio pristup brodovima kroz Ormuski moreuz, jednu od ključnih svetskih pomorskih ruta za transport nafte.

Centralna komanda SAD (Centcom) objavila je da je do sada preusmereno ukupno 52 broda u okviru pomorske blokade. U operaciji učestvuju ratni brodovi, uključujući nosač aviona USS George HW Bush, kao i avioni i američko vojno osoblje raspoređeno u regionu.

Blokada je deo šire strategije Sjedinjenih Država usmerene na povećanje ekonomskog i vojnog pritiska na Iran.