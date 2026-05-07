Slušaj vest

Izrael je danas u vazdušnim napadima u kojima je poginulo i najmanje pet ljudi širom Pojasa Gaze pogodio i teško ranio sina glavnog pregovarača Hamasa, prema rečima lekara i izvora palestinskih militantnih grupa, javio je Rojters.

Azam el-Hadža, sin Halila el-Hadže, lidera Hamasa koji živi u egzilu i vodi indirektne pregovore sa Izraelom o budućnosti palestinske enklave, ranjen je u napadu u kojem je poginula i jedna osoba u gradu Gazi, rekli su oni.

Hadža je već izgubio tri sina u prethodnim pokušajima atentata na njega: dvojicu u sukobima u Gazi 2008. i 2014. godine, a treći je ubijen u prošlogodišnjem pokušaju Izraela da likvidira rukovodstvo Hamasa u Dohi.

„Granatiranje Azama Halila el Hadžua predstavlja vrhunac moralne i etičke degradacije“, rekao je Taher el Nono, zvaničnik Hamasa i Hadžin pomoćnik, na društvenoj mreži Fejsbuk.

1/17 Vidi galeriju Razorena Gaza Foto: MOHAMMED SABER/EPA

„Bombardovanje i ubijanje će samo učvrstiti pregovarača u njegovim stavovima, u odbrani prava svog naroda i njegove slobodne volje“, dodao je.

Izraelska vojska nije odmah komentarisala incident. U dva druga izraelska vazdušna napada ranije u sredu ubijena su četiri Palestinca, uključujući policajca koga vodi Hamas, saopštili su zdravstveni zvaničnici.

Medicinski radnici su saopštili da je u izraelskom vazdušnom napadu ubijen Nasim el-Kalazani, šef odeljenja za kontrolu droge u Kan Junisu u južnoj enklavi, nakon što je njegovo vozilo pogođeno u zapadnom delu grada. Najmanje 17 ljudi je ranjeno u napadu, dodali su.

Rojters je ranije izvestio da je Izrael pojačao napade na policiju u Gazi, kojom upravlja Hamas i koju ta militantna grupa koristi za učvršćivanje svoje kontrole nad delovima enklave.

Izraelska vojska je potvrdila da je izvršila napad u Han Junisu, navodeći da je meta bio operativac Hamasa, ali nije odmah komentarisala drugi napad.