Američki federalni sudija odobrio je objavljivanje u javnosti navodnog oproštajnog pisma Džefrija Epstajna, do kojeg je došao bivši zatvorski cimer pokojnog osuđivanog pedofila i milionera.

NBC njuz navodi da autentičnost rukom napisanog pisma na papiru na linije nije zvanično utvrđena, a datira vremenski od 23. jula 2019. kada se veruje da je Epstajn izveo neuspešan pokušaj samoubistva, manje od dve nedelje pre nego što je zaista i umro.

Epstajn je tog dana, prema izveštaju Kancelarije generalnog inspektora Ministarstva pravde SAD, pronađen "sa narandžastom tkaninom oko vrata" i "tragovima trenja" na vratu.

Epštajnov zatvorski cimer Nikolas Tartaljone, bivši policajac iz Njujorka, rekao je čuvarima da je Epstajn pokušao da se obesi.

Šta piše u pismu

- Istraživali su me mesec dana - NISU pronašli NIŠTA!!! - piše na početku pisma.

Ostatak je teško pročitati, ali je američka televizija navela ono što izgleda da je napisano.

- Dakle, optužbe stare 16-godina su ponovo podnete - navodi se u tom delu pisma.

Navodno oproštajno pismo Džefrija Epstajna Foto: U.S. District Court Southern District of NY

Ostatak je nešto čitljiviji.

- Prava je poslastica kada neko može da izabere kada je vreme da se oprosti. Šta želite da uradim - da se rasplačem!! NIJE ZABAVNO, NE VREDI!! - piše na kraju pisma gde je ovo "NIJE ZABAVNO" i podvučeno.

Epstajna je pronašao Tartaljone, a odmah nakon incidenta Epštajn je kazao da ga je zapravo Tartaljone napao, ali je kasnije istražiteljima rekao da ne zna šta se dogodilo i da ne želi da govori o tome kako je zadobio povrede.

Prema rečima Tartaljoneovog bivšeg advokata Brusa Barketa, navodna oproštajna poruka bila je napisana na žutom parčetu papira kakav koriste pravne službe u Americi.

Barket je kazao on i njegov tim nikada nisu zvanično utvrdili autentičnost poruke.

- Ali svi smo se uverili da je to Epstajnova poruka delimično zbog sličnih tekstova koje je objavio CBS - naveo je Barket, misleći na fotografiju druge navodne Epstajnove poruke, takođe napisane na žutom bloku, do koje je došla ekipa emisije "60 minuta" te američke televizije, a koja se takođe završava sa "NIJE ZABAVNO!!"

Reagovalo Minisrtarstvo pravde SAD

Prethodno je portparol Ministarstva pravde izdao saopštenje o navodnoj poruci nakon izveštaja da je objavljena u javnosti.

- Teško je komentarisati nešto što ni Njujork tajms, ni mi, nismo videli. Ministarstvo je preduzelo iscrpne napore da prikupi sve zapise koje poseduje u skladu sa zakonom. To je uključivalo prikupljanje zapisa iz Biroa za zatvore i Kancelarije generalnog inspektora. Kao rezultat tih napora, pronađeno je skoro tri miliona stranica - naveo je portparol ministrastva.

Epstajn (66) je uhapšen u julu 2019. godine zbog višestrukih optužbi za trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije u periodu od 2002. do 2005. godine, koje su se odnosile na seksualno zlostavljanje devojčica uzrasta čak i od svega 14 godina.

Uprkos tome što je stavljen pod nadzor zbog mogućeg pokušaja samoubistva nakon što je pronađen u polusvesnom stanju u svojoj ćeliji istog meseca, Epstajn je negirao da je imao samoubilačke misli.

Pronađen je mrtav nakon izvršenog samoubistva u svojoj zatvorskoj ćeliji u avgustu te godine, a federalni istražitelji zaključili su 2023. da je njegova smrt bila rezultat niza neodgovarajućeg ponašanja zatvorskog osoblja, nehata i grešaka.