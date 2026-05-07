Posete starim gradovima, zabava na sportskim takmičenjima i koncertima, popularna „ekonomija ulaznica“, kao i putovanja na destinacije na kojima su snimani filmovi i serije — Kina je tokom prvomajskih praznika ostvarila impresivne rezultate u oblasti potrošnje. Strani mediji primetili su rast uslužne potrošnje, veliku popularnost putovanja i pojavu novih turističkih sadržaja tokom praznika.

Podaci pokazuju da je ukupan broj međuregionalnih putovanja tokom prvomajskih praznika dostigao 1,517 milijardi, što predstavlja rast od 3,29 odsto u odnosu na isti period prošle godine i novi istorijski rekord. Prihodi u sektoru potrošnje i povezanim industrijama porasli su za 14,3 odsto, pri čemu je uslužna ekonomija zabeležila naročito snažan rast. Prihodi od turizma i zabavnih usluga povećani su za 21,2 odsto, što pokazuje ogroman potencijal kineskog tržišta. Ova godina označava početak sprovođenja 15. petogodišnjeg plana. Zašto je uslužna potrošnja postala jedan od glavnih pokretača praznične ekonomije? Važnu ulogu odigrale su mere državne politike. U nacrtu 15. petogodišnjeg plana istaknuta je potreba za unapređenjem kvaliteta uslužne industrije. Na nacionalnoj konferenciji o uslužnim delatnostima, održanoj u aprilu, naglašeno je da će Kina razvijati više brendova „kineskih usluga“.

Uoči prvomajskih praznika Kina je objavila i Odluku o unapređenju kapaciteta i kvaliteta usluga. Niz novih mera jasno pokazuje pravac razvoja proizvodnih i životnih usluga, uključujući „inovativne modele usluga u kulturi, turizmu i sportu“, kao i „unapređenje javne infrastrukture u turističkim zonama“. Ove mere pružile su snažnu političku podršku rastu uslužne potrošnje tokom praznika. Popularnost praznične potrošnje rezultat je i stabilnog i zdravog ekonomskog razvoja. Prema rečima Vang Sijaosunga, profesora Ekonomskog fakulteta Kineskog narodnog univerziteta, kineska ekonomija je u prvom kvartalu ove godine ostvarila dobar početak. Vrednost uslužne maloprodaje porasla je za 5,5 odsto u odnosu na isti period prošle godine, dok je maloprodaja robe povećana za 2,2 odsto. Rast poverenja potrošača dodatno je podstakao razvoj praznične ekonomije. Istovremeno, preporuke na društvenim mrežama dodatno su povećale popularnost turističkih destinacija, dok su turistički vodiči zasnovani na veštačkoj inteligenciji, pametna dostava i druge visokotehnološke usluge uneli novu vitalnost u tradicionalna turistička odredišta. „Kineske usluge“ nisu oživile samo domaće tržište, već su podstakle i interesovanje globalnih potrošača. Kina trenutno jednostrano ukida vize za građane 50 zemalja, dok više od 8.000 prodavnica širom zemlje nudi uslugu „povraćaja poreza odmah nakon kupovine“.

Strani turisti danas ne dolaze u Kinu samo zbog razgledanja i fotografisanja, već i kako bi lično doživeli tradicionalne običaje, iskusili dostignuća savremenih tehnologija i upoznali svakodnevni život kineskog naroda. Otvorena i gostoljubiva Kina postaje sve privlačnija destinacija za turiste iz celog sveta. Istovremeno, veliki broj kineskih turista tokom prvomajskih praznika putovao je u inostranstvo, čime je dodatno podstaknut oporavak svetske turističke industrije. Još važnije, model usluga kineske turističke industrije pruža „kineski primer“ za razvoj globalne uslužne ekonomije. U trenutku kada je globalni ekonomski oporavak i dalje slab, trgovinski protekcionizam u porastu, a svetska ekonomija suočena sa brojnim neizvesnostima, snažna unutrašnja dinamika kineske praznične ekonomije svetu donosi dragocenu stabilnost. Impresivna kineska brzina razvoja, ogromno tržište i visokokvalitetne kineske usluge oduševljavaju strane posetioce i potvrđuju kontinuirani rast kineske ekonomije i ogroman potencijal domaće potražnje.