Zvaničnici i stručnjaci u Argentini pokušavaju da utvrde da li je ova država izvor smrtonosne epidemije hantavirusa koja je zahvatila kruzer "MV Hondius" tokom krstarenja po Atlantskom okeanu koje je 1. aprila krenulo upravo iz te južnoameričke zemlje.

Gardijan navodi da je u pitanju trka sa vremenom u Argentini usred izveštaja da se određeni broj putnika sa kruzera već vratio u svoje matične zemlje, pre nego što je brod s oko 150 ljudi zaustavljen kod Zelenortskih ostrva početkom ove nedelje, nakon što su troje putnika preminulo, a najmanje sedam još obolelo od hantavirusa.

Argentinu Svetska zdravstvena organizacija (SZO) konstantno rangira kao zemlju sa najvećom učestalošću slučajeva pojavljivanja ove retke bolesti koju prenose glodari u Latinskoj Americi.

Tamošnji istražitelji rade na pronalaženju izvora kontaminacije putnika sa kruzera.

Ministarstvo zdravlja Argentine je u utorak prijavilo 101 infekciju hantavirusom od juna 2025. godine, što je otprilike dvostruko više nego godinu dana ranije.

Soj hantavirusa pronađen u Južnoj Americi, nazvan andski virus, može da izazove tešku i često smrtonosnu bolest pluća nazvanu hantavirusni plućni sindrom.

- Ta bolest je imala smrtni ishod u skoro trećini slučajeva u prošloj godini - saopštilo je argentinsko ministarstvo.

Vlasti su saopštile da su putnici na brodu "MV Hondius" bili pozitivni na andski soj hantavirusa.

Do sada je troje putnika preminulo, jedan je na intenzivnoj nezi u bolnici u Južnoj Africi, a još troje ljudi je juče evakuisano sa broda.

Još jedan putnik koji je ranije napustio brod tokom krstarenja bio je pozitivan tokom testiranja u Švajcarskoj.

Argentina je u sredu saopštila da šalje genetski materijal andskog virusa i opremu za testiranje kako bi pomogla Španiji, Senegalu, Južnoj Africi, Holandiji i Ujedinjenom Kraljevstvu da otkriju ovaj soj hantavirusa.

Ljudi se obično zaraze hantavirusom kontaktom sa zaraženim glodarima ili njihovim urinom, izmetom ili pljuvačkom, a prenos sa čoveka na čoveka je redak.

Ali, ograničeno širenje među bliskim kontaktima je primećeno u nekim prethodnim epidemijama koje je izazvao andski soj.

Španski list Pais je objavio da je zabrinutost porasla zbog 23 putnika koji su navodno iskrcani sa broda "MV Hondius" na ostrvu Sveta Jelena 23. aprila, pre nego što je najnovija epidemija otkrivena.

- Tamo negde lutaju 23 osobe, a do pre tri dana niko ih nije kontaktirao - navodno je rekao tom dnevniku u telefonskom intervjuu putnik sa kruzera koji je želeo da ostane anoniman.

Ti putnici su se navodno vratili u svoje zemlje, uključujući SAD.

Njujork tajms je juče objavio da su američki putnici pod nadzorom u Džordžiji, Kaliforniji i Arizoni, iako niko od njih nije imao simptome bolesti.

SZO je objavila da se prva smrt na kruzeru, kada je preminuo 70-godišnji Holanđanin, dogodila 11. aprila.

Njegovo telo je skinuto sa broda skoro dve nedelje kasnije, na Svetoj Jeleni.

Njegova 69-godišnja supruga odputovala je avionom sa Svete Jelene u Južnu Afriku, da bi kolabirala na aerodromu u Johanesburgu i umrla u tamošnjoj bolnici 26. aprila.

Navodi se da je treća putnica, nemačka državljanka, preminula 2. maja.

Argentinski zvaničnici navode da pokušavaju da utvrde gde su zaraženi putnici putovali po toj zemlji pre nego što su se ukrcali na kruzer koji je pod holandskom zastavom isplovio iz Ušuaje, grada na jugu Argentine poznatom i kao "kraj sveta" pošto je na krajnjem jugu kontinenta.

Kada saznaju planove putovanja tih ljudi, vlasti planiraju da prate kontakte, izoluju bliske kontakte i aktivno ih prate kako bi sprečili dalje širenje virusa.

- Pre ukrcavanja na kruzer, holandski par je obišao Ušuaju i putovao po Argentini, Urugvaju i Čileu - saopštila je argentinska vlada.

Virus može da se inkubira između jedne i osam nedelja, što otežava utvrđivanje da li su se putnici zarazili hantavirusom pre nego što su napustili Argentinu i krenuli ka Antarktiku 1. aprila, tokom planiranog zaustavljanja na Svetoj Jeleni, udaljenom ostrvu u južnom Atlantiku ili na brodu.

Nakon evakuacije tri putnika sa broda kruzer je sinoć krenuo na trodnevno putovanje do Kanarskih ostrva nakon što su španske vlasti dale dozvolu za pristajanje broda.

Međutim, izbio je spor oko toga pošto je predsednik regionalne vlade Kanarskih ostrva izrazio zabrinutost zbog pristajanja broda na ostrvu Tenerife.