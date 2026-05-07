Kineska teretna letelica Tjandžou-9, zadužena za prevoz zaliha za kinesku svemirsku stanicu, odvojila se u sredu od stanice, prema navodima Kineske agencije za letenje sa ljudskom posadom (CMSA).

Teretna letelica je prešla na samostalan let i uskoro će se kontrolisano vratiti u Zemljinu atmosferu. Većina njenih komponenti će izgoreti i biti uništena tokom procesa, dok će mala količina otpadaka pasti u određene bezbedne vode, saopštila je CMSA.

Letelica je lansirana 15. jula 2025. godine i poslala je približno 6,5 tona zaliha. Tjandžou-9 je takođe prvi teretni brod dizajniran za lansiranje u roku od tri meseca za potrebe hitnog snabdevanja, što značajno povećava logističku otpornost svemirske stanice.