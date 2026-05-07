Dve bespilotne letelice ušle su iz Rusijeu Letoniju, članicu NATO-a, i srušile se. Jedan od dronova srušio se na postrojenje za skladištenje nafte u Rezekneu, oko 40 kilometara od ruske granice, izvestila je nacionalna televizija LSM pozivajući se na policiju.

Požar na lokaciji više nije goreo do trenutka kada su vatrogasci stigli na mesto događaja, navodi se u izveštaju koji prenosi Rojters.

Letonske vlasti izdale su upozorenja na dronove stanovnicima uz rusku granicu u 4:09 sati ujutru po lokalnom vremenu, pozivajući ih da ostanu u zatvorenim prostorima. Kako je saopšteno iz opštine, sve škole u Rezekneu biće danas zatvorene.

Ovo nije prvi put da su u Letoniji zbog rata u Ukrajini završili dronovi. Na primer, nekoliko zalutalih ukrajinskih dronova pogodilo je Letoniju, Estoniju i Litvaniju krajem marta.