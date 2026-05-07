Švedska je zaplenila tanker koji je pod sankcijama, a za koji se sumnja da je deo ruske "tajne flote" za ilegalnu trgovinu naftom, rekao je ministar civilne zaštite te skandinavske države.

Švedska Obalska straža je saopštila da se u nedelju ukrcala i zadržala brod "Đin Hui" zbog sumnje da je lažno koristio zastavu Sirije dok je putovao kroz švedske vode.

- Brod je plovio Baltičkim morem - navela je Obalska straža u saopštenju.

Postoji i zabrinutost u vezi sa plovidbom tog broda.

"Đin Hui" koji je od ponedeljka usidren kod Treleborga, na listi je onih koje su sankcionisale Evropska unija, Velika Britanija i Ukrajina, napisao je švedski ministar civilne zaštite Karl-Oskar Bolin na društvenoj mreži X.

Kapetan broda, državljanin Kine, uhapšen je zbog sumnje da je koristio lažni dokument i izvršio druge prekršaje, saopštili su švedski tužioci u ponedeljak.

Ovo je peta švedske zaplena nekog broda poslednjih nekoliko nedelja.

- Brodovi sa sumnjivim nedostacima u plovidbenoj ispravnosti nastavljaju da plove švedskim vodama. To nije prihvatljivo. Intervenisali smo i ranije, sada ponovo intervenišemo - rekao je Danijel Stenling, zamenik šefa operacija Obalske straže.

Ambasador Rusije u Švedskoj Sergej Beljajev rekao je u sredu u saopštenju da brod "Džin Hui" ne plovi pod ruskom zastavom i da su švedske vlasti rekle Ambasadi da na brodu nema Rusa.

U saopštenju se nije direktno osvrnuo na tvrdnje u vezi sa "ruskom tajnom flotom".

Švedska je prošle godine saopštila da će pojačati provere osiguranja stranih brodova radi pooštravanja kontrole ruskih plovila za koja se sumnja da prevoze naftu i gas ili ukradeno ukradeno ukrajinsko žito.