Sin vođe Hamasa u Gazi Halila al-Haje teško je ranjen u izraelskom vazdušnom napadu na grad Gazu, objavila je palestinska grupa u sredu uveče.

U izjavi za Al Džaziru al-Haja je rekao da je Hamza al-Šarbasi ubijen u napadu na četvrt Daraž u gradu Gazi, dok su njegov sin Azam i još nekoliko osoba teško povređeni.

Al-Haja je napad opisao kao „nastavak izraelske agresije protiv našeg naroda svuda“ i povezao ga sa, kako tvrdi, izraelskim pokušajima pritiska na palestinske pregovarače putem „ubijanja, terora i zastrašivanja“.

Tvrdi da Izrael pokušava da slomi pregovarače

Rekao je da je politička poruka napada da se palestinski pregovarači i vođe primoraju na predaju i pokaže da ni oni ni njihova deca nisu van domašaja izraelskih napada.

Iako nije direktno potvrdio da li je njegov sin bio meta napada, al-Haja je rekao da Izrael„preuzima odgovornost kada operacije uspeju, a izmišlja različita opravdanja kada ne uspeju“.

Dodao je da su atentati postali deo, kako tvrdi, sistematske politike zastrašivanja.

- Palestinci neće napustiti svoju zemlju i neće se predati - rekao je.

Hamas optužio Izrael za kršenje primirja

Al-Haja je optužio Izrael da se nije pridržavao prve faze sporazuma o prekidu vatre i utvrdio da je u poslednjih sedam meseci ubijeno više od 850 Palestinaca, uz hiljade ranjenih i ograničenja u dopremanju pomoći.

Rekao je da Hamas svakodnevno šalje izveštaje o kršenjima primirja posrednicima i državama garantima sporazuma i pozvao SAD da izvrše pritisak na Izrael kako bi sproveo dogovor.

Njegove izjave dolaze nekoliko sati nakon što je, prema palestinskim izvorima, pet Palestinaca, uključujući jednog policajca, ubijeno u izraelskim napadima na civilna okupljanja i policijsko vozilo na severu i jugu Gaze.

Hamasje u sredu optužio Izrael za eskalaciju napada i kršenje sporazuma o prekidu vatre i pozvao SAD i zemlje posrednice da intervenišu.

Primirje dogovoreno u Šarm el-Šeiku

Sporazum o prekidu vatre potpisan je u oktobru 2025. u Šarm el-Šeikuuz posredovanje Egipta, SAD, Katara i Turske, a na snagu je stupio 10. oktobra.

Prema podacima ministarstva zdravlja u Gazi, Izrael je nakon toga nastavio da krši sporazum, pri čemu je ubijeno 837 Palestinaca, a 2.381 ih je ranjeno.