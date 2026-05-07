Njegov otac je ranije potvrdio da je Azam ranjen, ali su smrt kasnije potvrdili izvori iz bolnice Al-Šifa i Hamasov zvaničnik Basim Naim, piše Al Džazira.

Azam je četvrto od sedmoro dece Halila al-Haje koje je ubijeno u izraelskim napadima. Sam al-Haja, visoki zvaničnik Hamasa koji se nalazi u egzilu, preživeo je više pokušaja atentata.

Jedan od njegovih sinova ubijen je prošle godine u izraelskom napadu u Dohi, glavnom gradu Katara, koji je ciljao rukovodstvo Hamasa.

Al-Haja je taj napad preživeo. Još dvojica sinova stradala su u ranijim pokušajima atentata na njega tokom napada na Gazu 2008. i 2014. godine.

Al-Haja je napad opisao kao „nastavak izraelske agresije protiv našeg naroda svuda“ i povezao ga sa, kako tvrdi, izraelskim pokušajima pritiska na palestinske pregovarače putem „ubijanja, terora i zastrašivanja“.

Tvrdi da Izrael pokušava da slomi pregovarače

Rekao je da je politička poruka napada da se palestinski pregovarači i vođe primoraju na predaju i pokaže da ni oni ni njihova deca nisu van domašaja izraelskih napada.

Iako nije direktno potvrdio da li je njegov sin bio meta napada, al-Haja je rekao da Izrael„preuzima odgovornost kada operacije uspeju, a izmišlja različita opravdanja kada ne uspeju“.

Dodao je da su atentati postali deo, kako tvrdi, sistematske politike zastrašivanja.

- Palestinci neće napustiti svoju zemlju i neće se predati - rekao je.

Hamas optužio Izrael za kršenje primirja

Al-Haja je optužio Izrael da se nije pridržavao prve faze sporazuma o prekidu vatre i utvrdio da je u poslednjih sedam meseci ubijeno više od 850 Palestinaca, uz hiljade ranjenih i ograničenja u dopremanju pomoći.

Rekao je da Hamas svakodnevno šalje izveštaje o kršenjima primirja posrednicima i državama garantima sporazuma i pozvao SAD da izvrše pritisak na Izrael kako bi sproveo dogovor.

Njegove izjave dolaze nekoliko sati nakon što je, prema palestinskim izvorima, pet Palestinaca, uključujući jednog policajca, ubijeno u izraelskim napadima na civilna okupljanja i policijsko vozilo na severu i jugu Gaze.

Hamasje u sredu optužio Izrael za eskalaciju napada i kršenje sporazuma o prekidu vatre i pozvao SAD i zemlje posrednice da intervenišu.

Rat Izraela i Hamasa

Primirje dogovoreno u Šarm el-Šeiku

Sporazum o prekidu vatre potpisan je u oktobru 2025. u Šarm el-Šeikuuz posredovanje Egipta, SAD, Katara i Turske, a na snagu je stupio 10. oktobra.

Prema podacima ministarstva zdravlja u Gazi, Izrael je nakon toga nastavio da krši sporazum, pri čemu je ubijeno 837 Palestinaca, a 2.381 ih je ranjeno.

Prekid vatre usledio je nakon dvogodišnjeg rata koji je počeo 8. oktobra 2023, u kojem je, prema palestinskim podacima, ubijeno više od 72.000 Palestinaca, ranjeno više od 172.000 ljudi, a oko 90 odsto civilne infrastrukture u Gazi je uništeno.

(Kurir.rs/Index.hr/Preneo: V.M.)

