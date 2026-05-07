VEOMA VAŽAN DAN ZA BLISKI ISTOK I SVET! Teheran danas šalje odgovor na američki mirovni predlog, Iran objavio snimak lansiranja BALISTIČKIH projektila! (VIDEO)
Pakistan pozdravlja mogući sporazum Irana i SAD
Pakistansko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da pozdravlja vesti o mogućem sporazumu između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, dodajući da u ovoj fazi neće otkrivati dodatne informacije.
- U ulozi posrednika nećemo narušiti poverenje obe strane otkrivanjem detalja - navodi se u saopštenju koje prenosi Al Džazira Arabic.
Iz ministarstva su dodali da za sada nema informacija o tome koja bi zemlja mogla da ugosti delegacije.
- Bila bi nam čast da to bude u Islamabadu - poručili su.
Iranske luke nude pomoć brodovima u Ormuskom moreuzu
Iran je objavio da su njegove luke spremne da pruže pomorske usluge, tehničku podršku, snabdevanje i medicinsku pomoć brodovima u nevolji u Ormuskom moreuzu.
Obaveštenje je upućeno kapetanima trgovačkih brodova u regionu Zaliva, piše iranska državna novinska agencija IRNA.
U poruci Iranske organizacije za luke i pomorstvo navodi se da sva plovila koja plove teritorijalnim vodama, a posebno ona u iranskim vodama i lukama, mogu da koriste usluge snabdevanja gorivom, medicinsku pomoć i materijal za održavanje.
Pomorska agencija je saopštila da će se poruka emitovati putem komunikacionih mreža i sistema vrlo visoke frekvencije (VHF) u regionu, i to tri puta dnevno tokom naredna tri dana.
Iran odbacuje optužbe
Teheran je odbacio tvrdnje UAE da stoji iza raketnih i napada dronovima, nazivajući optužbe „neosnovanim“.
- Kina dosledno smatra da se suverenitet, bezbednost i teritorijalni integritet zemalja Persijskog zaliva moraju iskreno poštovati, te da civile i nevojne ciljeve treba zaštititi - rekao je Lin.
Pozvao je na hitan i sveobuhvatan prekid vatre kako bi se sprečila dalja eskalacija sukoba i širenje neprijateljstava.
Kina: Protivimo se svemu što podiže napetost u regiji
Kina je danas izrazila duboku zabrinutost zbog napada na Ujedinjene Arapske Emirate usred sukoba između SAD i Irana, objavili su državni mediji.
- Kineska strana čvrsto se protivi svim potezima koji dodatno podižu tenzije u regionu - rekao je portparol kineskog Ministarstva spoljnih poslova Lin Đian novinarima u Pekingu.
UAE su u ponedeljak objavili da je iranskim projektilima i dronovima ponovo napadnuta naftna industrijska zona Fudžejra. Bio je to prvi takav incident otkako je 8. aprila stupilo na snagu primirje između Irana i SAD.
Iran ispaljuje balističke projektile s nepoznate lokacije
Pojavili su se novi ratni snimci koji prikazuju kako Korpus čuvara Islamske revolucije ispaljuje balističke projektile sa ravne i potpuno nezaštićene lokacije. Cela misija, kako se vidi na snimcima, protekla je bez incidenata uprkos pretnjama neposrednim napadom.
Hezbolah gađao raketama izraelske vojnike u južnom Libanu
Hezbolah je u poslednjih nekoliko sati ispalio „nekoliko raketa“ na izraelske vojnike koji deluju na jugu Libana, saopštila je izraelska vojska. Prema Izraelskim odbrambenim snagama, rakete su pale u blizini jedinica, ali u napadu nije bilo povređenih.
Ovaj incident usledio je nakon što je Izrael sinoć pokrenuo napad na Bejrut, što je bio prvi takav udar od postizanja dogovora o prekidu vatre sa Hezbolahom 16. aprila.
Izraelska vojska je takođe saopštila da je tokom jučerašnjeg dana napala više od 15 Hezbolahovih položaja u Libanu. Među metama su bila skladišta oružja, lansirna mesta i drugi objekti koje koristi ta militantna grupa.
Iran danas šalje odgovor na američki predlog
Očekuje se da će Iran danas pakistanskim posrednicima predati svoj odgovor na američki predlog, za koji nije postavljen zvanični rok. Da će odgovor biti poslat Amerikancima potvrdio je i poslanik u iranskom parlamentu i bivši ministar spoljnih poslova.
Iz Teherana poručuju da u ovoj fazi ne pregovaraju o svom nuklearnom programu, već im je isključivi cilj okončanje rata na svim bojištima. Kao preduslov za dalje razgovore traže direktne garancije Saveta bezbednosti UN-a, ukidanje sankcija i ponovno otvaranje Ormuskog moreuza. Tek ako se ti uslovi ispune, iranska strana je u drugoj fazi spremna da razgovara i o nuklearnom programu.
U Ormuskom moreuzu Iran je u međuvremenu uspostavio novo telo pod nazivom „Uprava za moreuz Persijskog zaliva“. Prema njihovim navodima, pomorski režim u moreuzu je izmenjen i svaki brod koji njime prolazi mora da uspostavi komunikaciju sa iranskim vlastima.
Rezime 68. dana od početka rata
