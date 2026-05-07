Četiri osobe su povređene, saopštili su zvaničnici. Sudar se dogodio oko podneva na autoputu Trans-Sumatra u provinciji Južna Sumatra, kada je međugradski autobus sa najmanje 20 putnika udario u cisternu koja se kretala u suprotnom smeru, rekao je lokalni zvaničnik.

Rekao je da preliminarni nalazi ukazuju na to da je autobus možda varničio neposredno pre sudara.

To je moglo navesti vozača da skrene ka desnoj strani puta u pokušaju da izbegne ozbiljniji incident. Međutim, cisterna koja se kretala velikom brzinom približavala se, ostavljajući malo vremena za izbegavanje direktnog sudara, naveo je on.

- Snažan sudar izazvao je požar koji je zahvatio oba vozila, ostavljajući mnoge žrtve zarobljene unutra - rekao je on.

Među poginulima su vozač autobusa i 13 putnika, kao i vozač i pomoćnik iz cisterne.

Četiri putnika su preživela i hospitalizovani su.

(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)

