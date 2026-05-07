Poljski predsednik Karol Navrocki izjavio je u sredu da je Poljskaspremna da ugosti američke vojnike koji bi bili povučeni iz Nemačke, te je najavio da će lično lobirati kod Donalda Trampa da ih pošalje na istok.

Ponuda dolazi u vreme dok Pentagon priprema povlačenje oko 5.000 vojnika iz Nemačke tokom sledeće godine, a Tramp je nagovestio da bi smanjenja mogla biti i veća, piše Politico.

- Odluči li predsednik Donald Tramp da smanji američko vojno prisustvo u Nemačkoj, mi smo u Poljskoj spremni da primimo američke vojnike - rekao je Navrocki tokom NATO vežbe u Litvaniji.

Dodao je da Poljska već ima „spremnu infrastrukturu“ za takav potez.

Izjave Navrockog usledile su samo nekoliko dana nakon što je premijer Donald Tusk u ponedeljak upozorio da Poljska ne bi trebalo da „otima“ vojnike od saveznika.

Tusk je takođe rekao da će Poljska iskoristiti „svaku priliku“ za povećanje američkog prisustva na svojoj teritoriji, ali da neće dozvoliti da se zemlja koristi za narušavanje evropskog jedinstva.

Tuskova izjava o „otimanju“ izazvala je oštre kritike opozicione stranke Pravo i pravda, iz koje dolazi i Navrocki, koja ga je optužila da interese Berlina stavlja ispred poljske bezbednosti. Tusk i Navrocki inače su u sukobu oko više pitanja.

Razgovori između Varšave i Vašingtona o proširenju američkog vojnog prisustva u Poljskoj već su u toku „na vojnom i diplomatskom planu“, potvrdio je ranije u sredu zamenik ministra spoljnih poslova Marcin Bosacki za Polsat News.

Dodao je da se Poljska ne bi protivila smeštaju vojnika koji napuštaju Nemačku, iako vlada u prvom redu nije želela da oni uopšte budu povučeni iz Nemačke.

Ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorskiizjavio je na odbrambenoj konferenciji u Varšavi da će dodatne američke snage „biti dobrodošle u Poljskoj“ bez obzira na to odakle se premeštaju.