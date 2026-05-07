U austrijskom paviljonu na Venecijanskom bijenalu 2026. austrijska umetnica Florentina Holcinger predstavila je upečatljiv performans koji uključuje golu ženu obešenu naglavačke unutar velikog bronzanog zvona.

Njihanjem tela izvođačica udara u zvono, stvarajući zvuk koji služi kao hitan alarm upozorenja na nadolazeće poplave. Taj čin uvodni je ritual Holcingerine imerzivne instalacije "Seaworld Venice".

Alarm za potopljeni grad

Rad, danas predstavljen za pozvane goste, a od 9. maja i za širu javnost, zamišlja distopijsku budućnost u kojoj je Venecija potopljena zbog porasta nivoa mora, a paviljon je pretvoren u hibridni prostor koji je istovremeno podvodni tematski park, postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda i svetilište.

Izvođačica koju je odabrala umetnica preuzima ulogu „batine“ za zvono, koristeći svoje telo kako bi oglasila upozorenje na ekološki kolaps i naglasila saučesništvo čovečanstva u krizi.

Zvono, izvučeno iz lagune i postavljeno iznad ulaza u paviljon, nosi natpis "TEMPORA O MORES" i služi kao poziv na podizanje svesti o krhkim vodenim sistemima, šteti koju uzrokuje turizam i društvenoj ranjivosti.

Tokom izvođenja, atletski građena gola izvođačica visi naglavačke dok zamahuje trupom i nogama kako bi stvorila zamah. Svaki pokret ljulja teško zvono i proizvodi rezonantne tonove.

Njen fokusiran izraz lica naglašava fizički napor i predanost potrebnu za izvođenje. Snimak ističe veličinu ljudskog tela u poređenju sa masivnim, posebno izrađenim zvonom i njegovim ukrašenim reljefnim detaljima, bez krupnih kadrova iz unutrašnjosti.

Holcinger je delo stvorila kako bi istražila vodu kao resurs koji daje život, ali i kao razornu silu u gradu čiji opstanak zavisi od nestabilnog odnosa s morem.

Instalacija kritikuje 2turbo-turizam" prikazom džet-skija koji kruže, slavi kolektivno delovanje kroz izvođače na monumentalnom vetrokazu, pa se suočava s problemom otpada i nejednakosti scenom izvođačice koja pluta u spremniku ispunjenom telesnim tečnostima koje je donirala publika.

Ti elementi čine zatvoreni sistem koji odražava kako ranjive populacije često snose teret otpada moćnih država.

Izvođenje zvonjenja, koje se ponavlja svakog sata u kratkim intervalima, utelovljuje upornost i otpor, dok istovremeno odjekuje zastarelim patrijarhalnim i religijskim strukturama i skreće pažnju na klimatsku krizu koja je već u toku.

Ko je Florentina Holcinger?

Florentina Holcinger, rođena 1986. u Beču, koreografkinja je i performans umetnica koja živi između Beča i Amsterdama. Posle studija koreografije na SNDO-u u Amsterdamu i saradnje sa galerijom Tadaeus Ropac, izgradila je reputaciju kroz visceralne i konfrontirajuće radove.

O svom projektu za Bijenale kratko je rekla: "Ja sam plesačica i koreografkinja, a moj projekat se zove ‘Seaworld Venice’. Ne želim previše da govorim, ali u paviljonu imamo posla sa puno vode.“

Njen pristup umetnosti poznat je po ekstremnim performansima koji uključuju golotinju i telesni horor.

Dugo pre Venecije, Holcinger je postala poznata po radovima toliko sirovim da je i članovima publike navodno znalo da pozli.

Njena predstava "Tanz" iz 2019. premijerno je izvedena uz upozorenja o golotinji i nasilje, dok je nakon opere "Sancta" u Štutgartu 2024. osamnaest osoba zatražilo medicinsku pomoć zbog jake mučnine.