12:17

Kapetan uveravao putnike da je prvi preminuli umro "prirodnom smrću"

Turski jutjuber Ruhi Čenet, koji se nalazi na kruzeru "MV Hondius", objavio je snimak kapetana broda koji je 12. aprila uveravao putnike da je holandski državljanin koji je prvi preminuo umro "prirodnom smrću", a ne od hantavirusa, kao i da je doktor kazao da telo tog čoveka "nije zarazno".

U izjavi za BBC Čenet je rekao da nakruzeru nisu odmah preduzete mere predostrožnosti.

11:53

Evakuacija zaraženih

Evakuacija putnika zaraženih hantavirusom sa kruzera "MV Hondius"

11:51

Snimci sa kruzera "MV Hondius"

Snimci sa kruzera "MV Hondius" na kojem je izbila epidemija hantavirusa i preminule tri osobe
11:40

Stjuardesa holadske aviokompanije koja je bila u avionu sa zaraženom ženom u bolnici, ima simptome hantavirusa

Ministarstvo zdravlja Holanđandije saopštilo je da je državljanka te zemlje prebačena u bolnicu u Amsterdamu nakon što su kod nje otkriveni mogući simptomi infekcije hantavirusom.

Holandska televizija RTL je objavila da je u pitanju stjuardesa aviokompanije KLM, koja je bila u kontaktu sa zaraženom ženom sa kruzera koja je preminula u bolnici u Johanesburgu, u Južnoj Africi nakon napuštanja broda.

Navodi se da stjuardesa ima blage simptome i da se rade testiranja dok je ona u izolaciji.

11:22

Potraga za putnicima iskrcanim sa kruzera

Traje potraga sa putnicima iskrcanim sa kruzera "MV Hondius", zvaničnici i stručnjaci u Argentini pokušavaju da utvrde da li je ova zemlja izvor smrtonosne epidemije hantavirusa.

MV Hondius kruzer