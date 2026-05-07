HOSPITALIZOVANA I STJUARDESA AVIONA U KOJEM JE BILA ZARAŽENA HOLANĐANKA! Čak 40 putnika otišlo sa kruzera posle prve smrti od HANTAVIRUSA, infekcija se ŠIRI!
Kruzer "MV Hondius" kreće se ka španskim Kanarskim ostrvima nakon što je od početka ove nedelje bio ukotvljen kod Zelenortskih ostrva na zapadnom obodu Afrike, pošto su lokalne vlasti odbile iskrcavanje oko 150 putnika broda na kojem je izbila epidemija hantavirusa.
Do sada je troje putnika sa kruzera preminulo, a najmanje sedam još je obolelo i troje evakuisano zbog težeg oblika infekcije andskim sojem hantavirusa.
Deo američkih putnika koji su se iskrcali tokom krstarenja po Atlantskom okeanu 23. aprila na ostrvu Sveta Jelena nalaze se "pod nadzorom" u tri savezne države SAD, dok je u Velikoj Britaniji dvoje putnika u izolaciji, a jedan je hospitalizovan.
Prema neimenovanom putniku koji je dao izjavu telefonom španskom listu Pais "tamo negde lutaju 23 osobe" iskrcane sa kruzera na Svetoj Jeleni, koje su potom nastavile putovanja ka matičnim zemljama.
Ministarstvo spoljnih poslova Holandije je, međutim saopštilo da je broj tih putnika veći i da se oko 40 njih iskrcalo na toj britanskoj prekomorskoj teritoriji nakon što je prva osoba umrla na brodu.
Među tim iskrcanim putnicima bila je i supruga Holanđanina koji je preminuo, a koja je i sama skončala u bolnici u Južnoj Africi.
Iz holandskog ministarstva nije navedeno gde se ti putnici sada nalaze.
Kapetan uveravao putnike da je prvi preminuli umro "prirodnom smrću"
Turski jutjuber Ruhi Čenet, koji se nalazi na kruzeru "MV Hondius", objavio je snimak kapetana broda koji je 12. aprila uveravao putnike da je holandski državljanin koji je prvi preminuo umro "prirodnom smrću", a ne od hantavirusa, kao i da je doktor kazao da telo tog čoveka "nije zarazno".
U izjavi za BBC Čenet je rekao da nakruzeru nisu odmah preduzete mere predostrožnosti.
Evakuacija zaraženih
Stjuardesa holadske aviokompanije koja je bila u avionu sa zaraženom ženom u bolnici, ima simptome hantavirusa
Ministarstvo zdravlja Holanđandije saopštilo je da je državljanka te zemlje prebačena u bolnicu u Amsterdamu nakon što su kod nje otkriveni mogući simptomi infekcije hantavirusom.
Holandska televizija RTL je objavila da je u pitanju stjuardesa aviokompanije KLM, koja je bila u kontaktu sa zaraženom ženom sa kruzera koja je preminula u bolnici u Johanesburgu, u Južnoj Africi nakon napuštanja broda.
Navodi se da stjuardesa ima blage simptome i da se rade testiranja dok je ona u izolaciji.
Potraga za putnicima iskrcanim sa kruzera
Traje potraga sa putnicima iskrcanim sa kruzera "MV Hondius", zvaničnici i stručnjaci u Argentini pokušavaju da utvrde da li je ova zemlja izvor smrtonosne epidemije hantavirusa.