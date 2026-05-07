Kruzer "MV Hondius" kreće se ka španskim Kanarskim ostrvima nakon što je od početka ove nedelje bio ukotvljen kod Zelenortskih ostrva na zapadnom obodu Afrike, pošto su lokalne vlasti odbile iskrcavanje oko 150 putnika broda na kojem je izbila epidemija hantavirusa.

Do sada je troje putnika sa kruzera preminulo, a najmanje sedam još je obolelo i troje evakuisano zbog težeg oblika infekcije andskim sojem hantavirusa.

Deo američkih putnika koji su se iskrcali tokom krstarenja po Atlantskom okeanu 23. aprila na ostrvu Sveta Jelena nalaze se "pod nadzorom" u tri savezne države SAD, dok je u Velikoj Britaniji dvoje putnika u izolaciji, a jedan je hospitalizovan.

Prema neimenovanom putniku koji je dao izjavu telefonom španskom listu Pais "tamo negde lutaju 23 osobe" iskrcane sa kruzera na Svetoj Jeleni, koje su potom nastavile putovanja ka matičnim zemljama.

Ministarstvo spoljnih poslova Holandije je, međutim saopštilo da je broj tih putnika veći i da se oko 40 njih iskrcalo na toj britanskoj prekomorskoj teritoriji nakon što je prva osoba umrla na brodu.

Među tim iskrcanim putnicima bila je i supruga Holanđanina koji je preminuo, a koja je i sama skončala u bolnici u Južnoj Africi.

