Vojni sud je u četvrtak osudio Vej Fenghea i Li Šangfuana smrt sa dvogodišnjom odgodom. To znači da će njihove smrtne kazne biti preinačene u doživotni zatvor nakon dve godine, bez mogućnosti ublažavanja kazne ili uslovnog otpusta, prenosi Sinhua.

Obojica su proglašeni krivima za mito, a sva njihova lična imovina je zaplenjena. Ova odluka dolazi nakon nedavne smene više visokih vojnih zvaničnika u okviru široke antikorupcijske kampanje u zemlji.

Vej je bio ministar odbrane od 2018. do 2023. godine, a na toj funkciji ga je u martu 2023. zamenio Li. Mandat Li Šangfua bio je znatno kraći.

kineska vojska Foto: Shutterstock

Smenjen je u oktobru 2023, dva meseca nakon što je iznenada nestao iz javnosti, što je pokrenulo spekulacije o njegovom uklanjanju.

U februaru je kineski predsednik Si Đinping retko javno pomenuo vojnu čistku koja je nedavno dovela i do smene najvišeg vojnog generala Džanga Jušija. Si je tada rekao da je vojska „prošla revolucionarno prekaljivanje u borbi protiv korupcije“.

Otkako je došao na vlast, predsednik Si pokrenuo je talase antikorupcijskih kampanja, za koje kritičari tvrde da se koriste i kao sredstvo uklanjanja političkih rivala.

(Kurir.rs/BBC/Preneo: V.M.)

