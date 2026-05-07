Vojni sud je u četvrtak osudio Vej Fenghea i Li Šangfuana smrt sa dvogodišnjom odgodom. To znači da će njihove smrtne kazne biti preinačene u doživotni zatvor nakon dve godine, bez mogućnosti ublažavanja kazne ili uslovnog otpusta, prenosi Sinhua.

Obojica su proglašeni krivima za mito, a sva njihova lična imovina je zaplenjena. Ova odluka dolazi nakon nedavne smene više visokih vojnih zvaničnika u okviru široke antikorupcijske kampanje u zemlji.

Vej je bio ministar odbrane od 2018. do 2023. godine, a na toj funkciji ga je u martu 2023. zamenio Li. Mandat Li Šangfua bio je znatno kraći.

Smenjen je u oktobru 2023, dva meseca nakon što je iznenada nestao iz javnosti, što je pokrenulo spekulacije o njegovom uklanjanju.

U februaru je kineski predsednik Si Đinping retko javno pomenuo vojnu čistku koja je nedavno dovela i do smene najvišeg vojnog generala Džanga Jušija. Si je tada rekao da je vojska „prošla revolucionarno prekaljivanje u borbi protiv korupcije“.