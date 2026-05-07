Sve su australijske državljanke. Policija je saopštila da je dve od njih - Kavsar Abas (53) i Zejnab Ahmed (31) - uhapsila po sletanju u Melburn. Džanai Safar (32) uhapšena je nakon sletanja u Sidnej.

Četvrta žena iz grupe, u kojoj je ukupno devetoro dece, nije uhapšena. Ova grupa izazvala je žestoku političku debatu u Australiji, pri čemu vlada navodi da im neće pružiti pomoć za povratak.

Deca, za koju se veruje da su uzrasta od oko šest godina do srednje tinejdžerske dobi, biće podvrgnuta psihološkoj podršci i proceni moguće radikalizacije.

Grupa koja je stigla u Melburn navodno se sastoji od bake Kavsar Abas, njenih odraslih ćerki Zejnab i Zahre Ahmed, i njihovo osmoro dece.

Abas je udata za Mohameda Ahmeda, koji je vodio dobrotvornu organizaciju za koju australijska policija sumnja da je korišćena za slanje novca ISIS-u. On je negirao optužbe u intervjuu za australijski ABC 2019. godine, nakon što ga je televizija pronašla u zatvoru u Siriji.

Žena koja je sletela u Sidnej u lokalnim medijima je identifikovana kao Džanai Safar - ona je doputovala sa svojim devetogodišnjim sinom, koji je rođen u Siriji.

Policija je ušla u avion i uhapsila Safar po sletanju, preneli su australijski mediji. List The Age objavio je fotografije njenog sprovođenja sa aerodroma u Sidneju u policijskom vozilu. Safar je bivša studentkinja i medicinska sestra iz Sidneja koja je 2015. godine otišla u Siriju i navodno se udala za borca ISIS-a.

U intervjuu za australijski list 2019. godine rekla je da je sama odlučila da ode u Siriju i da ne želi da se vrati u Australiju iz straha od hapšenja i oduzimanja deteta.

Policijska komesarka Krisi Baret u sredu je potvrdila da će neke od žena biti uhapšene i optužene. Moguće optužbe uključuju teroristička dela poput ulaska ili boravka u zabranjenim zonama, kao i zločine protiv čovečnosti, uključujući trgovinu robljem.

Grupa od 13 osoba deo je veće skupine od 34 ljudi za koje se veruje da uključuju supruge, udovice i decu boraca ISIS-a koji su napustili kamp u februaru, ali su se vratili iz „tehničkih razloga“, dok je australijska vlada odbila da ih zvanično repatrira.

Jednoj osobi iz te grupe ranije ove godine zabranjen je povratak u Australijunakon što je vlada izdala „privremeni nalog o isključenju“, što znači da ne može da se vrati do dve godine. Ta osoba nije među grupom koja je sletela u četvrtak.

Na letu iz Dohe ka Melburnu, žene su novinaru australijskog ABC-ja rekle da su uzbuđene zbog povratka kući, navodeći da im je Australija „kao raj“.

- Samo želimo da nam deca budu bezbedna. U Siriji je bilo kao pakao za njih - rekla je jedna od njih.

Ministar unutrašnjih poslova Toni Burk rekao je da je Australija saznala za njihov povratak u sredu, kada su kupljene karte.

- Ovo su ljudi koji su napravili užasan izbor da se pridruže opasnoj terorističkoj organizaciji i dovedu svoju decu u nezamislivu situaciju - rekao je, dodajući da „svaki član ove grupe koji je počinio zločine može očekivati punu primenu zakona“.

Vlada se pripremala za njihov povratak još od 2014. godine, rekao je Burk, uz „dugoročne planove“ za njihovo nadgledanje i kontrolu.

Direktor australijske obaveštajne agencije Majk Burges rekao je da trenutno nije „odmah zabrinut“ zbog njihovog povratka, ali da će ih službe pratiti.