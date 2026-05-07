Slušaj vest

Ukrajinske snage izvele su udare na niz važnih ruskih vojnih ciljeva, uključujući mali raketni brod i skladišta. Informacije o napadu objavio je Generalštab Oružanih snaga Ukrajine, piše Ukrajinska pravda.

Generalštab je saopštio da je u blizini pomorske baze Kaspijski u ruskom Dagestanu pogođen višenamenski mali raketni brod klase „Karakurt“, projekta 22800.

Reč je o plovilu koje može da lansira krstareće rakete „Kalibar“, kojima Rusija redovno napada civilne ciljeve u Ukrajini.

Ukrajinske snage su takođe napale ruski komandni punkt u Sosnivki u Luganskoj oblasti i kopnenu kontrolnu stanicu u blizini Jasne u Donjeckoj oblasti.

Takođe su pogođena skladišta municije u Kalmikivki i skladišta goriva i maziva kod Smoljaninova u Luganskoj oblasti. Ukrajinske trupe su takođe izvele napade na grupe ruskog osoblja kod Dersove u Donjeckoj oblasti i Smile u Zaporoškoj oblasti.

Kurir.rs/Ukrajinska pravda 

Ne propustitePlanetaUKRAJINA SNAŽNO UDARILA NA RUSIJU RAKETAMA "STORM ŠEDOU": Pogođena ključnai fabrika vojno-industrijskog kompleksa (VIDEO)
Brjansk.jpg
PlanetaOVAKO UKRAJINA IZVODI PRECIZNE NAPADE NA RUSKE RAFINERIJE, NAFTOVODE I ELEKTRANE: Amerika mesecima obezbeđuje Kijevu ključne obaveštajne podatke!
Screenshot 2025-09-14 075841.png
PlanetaOVO ĆE UKRAJINA GAĐATI U RUSIJI AKO DOBIJE RAKETE "TOMAHAVK" Potencijalnih ciljeva ima nekoliko hiljada, pogledajte DETALJNU MAPU
mapa Ukrajine.jpg
PlanetaNEVEROVATNI SNIMCI NAPADA UKRAJINE NA RUSKE AVIONE: FPV dronovi lansirani iz kamiona i kućica blizu avio baza (VIDEO, FOTO)
Rusija.jpg
PlanetaUNIŠTENO PREKO 40 RUSKIH STRATEŠKIH AVIONA: Specijalna akcija ukrajinske tajne službe "Paukova mreža" pripremana više od godinu i po dana! SVI DETALJI!
Screenshot 2025-06-01 134142.jpg
PlanetaUGROŽENI MOSKOVSKI AERODROMI: Ukrajina pokrenula žestok napad na Rusiju
profimedia0327885674.jpg